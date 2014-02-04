Demet Akalın anne oldu, 11 kurban kesildi

Şarkıcı Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin kızları Hira dünyaya geldi. Doğum Maslak Acıbadem Hastanesi'nde sabah 09.55'te sezaryen ile gerçekleşti

Öğleden sonra Akalın'ın eşi Okan Kurt hastane kapısında doğum ile ilgili bir açıklama yaptı. Kızlarının 3 kilo 70 gram ağırlığında 47 santimetre boyunda olduğunu belirten Okan Kurt “ Sağlığı çok iyi. Çok heyecanlıyım ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi. Kızlarının annesine çok benzediğini söyleyen Kurt, Demet Akalın'ın sağlık durumunun da iyi olduğunu ifade etti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Doğum gerçekleşince kurban adayacağını daha önceki ifadelerinde söylemiş olan Okan Kurt, bir magazin muhabirinin bu sözlerini hatırlatması üzerine "Hastane yönetimi izin vermedi. Ama 11 tane kurban işyerimde kesiliyor şu anda" dedi.

Bebeğin fotoğrafını şu an için paylaşmayı düşünmediklerini söyleyen Okan Kurt, "Nazara inandığımız için belli bir süre göstermeyi düşünmüyoruz. Daha sonra annesi karar verecek ama ilk 40 gün göstermeyi düşünmüyoruz" diye konuştu. Açıklamadan sonra basın mensuplarına teşekkür eden Okan Kurt şeker dağıttı.