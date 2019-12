Demet Akalın Alişan'la barıştı

Bir süre önce para mevzusu yüzünden küsen Alişan ve Demet Akalın barıştı



Her şey Alişan'ın: 'Bana 'cimri' diyorlar. Ama Demet beni sevgilimle evine çağırdı. Önce balık siparişi verdi; sonra da hesabı bana ödetti' demesiyle başladı. Demet Akalın bu cümlelere çok kızınca 'Bir daha onunla konuşmam' demiş, kavga da iyice alevlenmişti. Gece.com’un gerçekleştirdiği röportajda Emir Tamer'le ilişkisi hakkında yorum yapmayan Akalın, 'Bir daha evlenirsem asla ayrılmayacağım' dedi. Alişan ise adını sır gibi sakladığı yeni aşkıyla evlilik yolunda ilerlediğini bir kez daha belirterek, 'Nikah şahidim Tayyip Bey olsun' dedi.



Alişan alınganlık etti



Hayırlı olsun barıştınız... O laflardan sonra ilk kez biraraya geliyorsunuz değil mi?

Alişan: Konuşuyorduk ama görüşmek fırsat olmadı. Önce ben yurtdışındaydım sonra Demet bir yere gitti, o yüzden de görüşemedik.



Peki neden küstünüz?

Demet Akalın: Alişan'ın alınganlığı...

A.: Demet'in patavatsızlığı...

D.A.: Hayır patavatsızlıkla ilgisi yok! Ortada o kadar büyütecek bir şey yoktu. Kız arkadaşını bize tanıttı. Ayrıca belirteyim ben kız tarafıyım.

A.: Ben basından kız arkadaşımın olduğunu gizlemiyorum. Yalnızca ismini vermiyorum, facebook'unu da sildirdim.



Neden böyle bir şey yaptınız?

A.: Facebook'tan bir sürü şey çıkıyor. Öğrenci olması ve ailesinin de bu olayı bilmemesi yüzünden duyulmasını istemiyorum. Eğer görülürsek, basında çıkacak. Bu da onun için kötü olacak. Siz bizi çekmeye çalışacaksınız, o da rahatsız olacak.

D.A.: Kız güzel olduğu için bu da kızı kıskanacak!



Demet Akalın ne söyledi de, sizi küstürecek kadar rahatsız etti?

A.: Benim kuzenim onu izlemeye gitmiş, Demet de sahnede birkaç tane espri yapmış. Ben de sabahında mesaj atıp, 'Keşke konuşmasaydın. İnşallah basında çıkmaz' yazılı bir sitem mesajı attım. Cevap vermedi. Bir gün radyoya gittim ve orada espriler yapınca da olanlar oldu...

D.A.: Ben de söylediklerine alındım. Çünkü bunlar bana espri olarak anlatılmadı. Ne demek 'Evine gittim, yemek yoktu'. Tekrar söylüyorum; bu bana espri olarak anlatılmadı. Sonra Alişan bana 'Canlı olarak izle anlayacaksın' dedi. Gerçekten de öyleydi. Klasik Alişan... Kendine göre espri yapmış.

A.: Yani kısacası 4-5 kişi Demet'i gaza getirmiş. Ortak arkadaşlarımız olaya müdahale edince bana bir mesaj attı. Mesajı da bana program sırasında geldi. O sinirliyken hiçbir şeyi dinlemez. Ama ben dinleyebiliyorum...



Demet zor kaldırılır



Kadınlar güçlü bir erkekle bir yere girdiklerinde gösterilen ilgiden mutlu oluyor. Erkekler ise aksine bunu sorun haline getirebiliyor. Sizce bunun sebebi nedir?

A.: Ben de Demet Akalın gibi bir isimle birlikte olsam, bir de tanınmamış biriysem 'Herkesin gözü onun üzerinde, kimse beni iplemiyor' diye düşünürüm. Bu çok kötü bir şey. Onu kaldırmak zor, kaldırabilmesi için Demet'i çok sevmesi gerekiyor.

D.A.: Hem hoşlanacak, hem sevecek, hem de güçlü olacak... O tam bir piyango. O durum öyle de olmuyor.



Sevgilinizle nerede buluşuyorsunuz?

A.: Arabayla tur atıyoruz. Allah'tan arabam dizel. Gerçi şimdiye kadar 15 depo benzinim gitti. Bizim evle, onun oturduğu ev epey uzak. Ama biz bu durumdan memnunuz.



Evliliğe doğru mu gidiyorsunuz?

A.: Kısmet ama daha erken...

D.A.: Ben evlenmek zorunda kalabilirim. Belli olmaz ama daha önce evlenebilirim.

A.: Çağla ya da sen doğur artık! Çağlalar birkaç kez daha deneyecek. Emre'ye (Altuğ) çok güzel bir karışım verdim. Bu sefer garanti olacak.



Evlilik düşüncesi sizde ne zaman oluştu?

A.: Oğuz Kayhan ile Demet evliyken gaza geldim. O kadar güzel bir uyumları vardı ki; evlilik böyle bir şey herhalde... Ve ilk o zaman nişanlandım, olmadı ayrıldık. Ama bu kez kimseden etkilenmedim. Doğru insan çıkınca kendiliğinden oluyor zaten.



Nikah şahidiniz kim olacak?

D.A.: Nikah şahidi olacak insanların evliliklerinin de uzun ömürlü olması, mutlu bir aile olmaları gerekiyor. Bu yüzden Alişan'ın nikah şahidi ben olamam. Benim nikah şahidim dayımdı. Onun evliliği çok mutlu... Şu anda evlensem hayatta boşanmam. Bir daha aynı hataları yapmam.

A.: Geçen sefer Tayyip Bey olacaktı. Yine Tayyip Erdoğan'ın olmasını isterim. Ben Tayyip Bey'i çok eski tanırım. Belediye başkanıyken kötü günler geçirdiği zaman bile ziyaret etmiştim. Çok sevdiğim birisi olduğu için onun olmasını isterim.



Sizi hâlâ Hande Yener ile karşılaştıranlar var. Bu durum sizi sıkıyor mu?

D.A.: Vallahi benim albümüm bu ay çıkmıyor, bu yüzden reklama ihtiyacım yok! Ayrıca 10 binin altında albüm satanlarla diyaloğa girmem gibi bir şey söz konusu değil! Ben yine yaptığım işlerle ödüller alacağım. Herkes kendi işine baksın. Yaza bir maksi single yapıyorum. İçinde iki yeni şarkı olacak. Hüseyin Karaday'ı benim için çok güzel remixler yaptı. Onun albümünde de ben bir şarkı okuyacağım.



Alişan Bey, sizin yaz ayları için bir sürpriziniz var mı?

A.: Bu yaza çok güzel bir şarkı bulursam bu albüme ekleyebilirim. Televizyon programı güzel olduğu için başka bir şey düşünemiyorum. Eylül'de kesin devam edecek. Yazın 'İlle de Roman Olsun' başlayacak. Onun dışında da konserlerim olacak.



Demet Hanım, sizin bazı bestecileri arayarak kime hangi şarkılar gidecek diye kontrol ettiğiniz ve güzel parçaları para verip kendinize ayırdığınız iddia ediliyor. Bu söylenti doğru mu?

D.A.: Böyle bir şey söz konusu değil! Ama Ebru Gündeş'in okuduğu 'Biraz Kızıl Biraz Mavi' ilk önce bana geldi. 'Bunu Ebru Gündeş'e verin' dedim. Doğuş'un şarkısını da iki sene önce dinlemiştim. 'Ben okuyayım' dedim. O, 'Başkasına söz verdim' dedi. Sonra beni arayıp, 'Bu şarkı güme gidecek, senin okumanı istiyorum' dedi. Şumdu onu yeni çıkaracağım maksi single'a koyacağım. Bunlar hep kısmet işi...



Demet Akalın'ın boşanma sürecinde de yanında oldunuz. Demet Hanım nasıl bir kadın?

A.: Zor bir kadın... Demet'in tek eksiği şu: ABS'si yok! Ona birisi bir şey dediğinde hemen parlıyor. Hiç dinlemiyor. Bazen doğru yapıyor ama yaptığı o davranışla haksız duruma düşüyor. Ama birkaç zamandır iyi dinginleşti.

D.A.: İlişkilerimde de arkadaşlıklarımda da zor biriyim. Ama bu işi yapıp, normal kalmak gerçekten çok zor... Herkes acısını başka bir yerden çıkartıyor. Ben bir gecce dışarı çıkıp atıyorum. Alişan başka bir şekilde çıkartıyor, başkası farklı bir şekilde... Belki dediği doğrudur. Ben kendimi frenleyemiyorum.



Demet Hanım'ın bence insanlara karşı güven sorunu var...

D.A.: O da normaldir. Bu durum benim yaşadığım şeylerle ilgili...

A.: Demet, güvendiği insanlardan her anlamda darbe yemiş, tek başına bir kadın. O yüzden de hep onun yanında olmak istiyorum. Her kararı tek başına veriyor. İçinde hiç kötü niyet yok, sadece fevri davranışları var.



Emir'le sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz!



Özel hayatınızda Emir Tamer ile bir küs bir barışık devam eden bir ilişkiniz var. Bu ilişkide son durum nedir?

D.A.: Şu anda bir durum yok! Ne 'evet' diyorum ne de 'hayır'... Çünkü biraz sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Her iki tarafta şu anda birbirini dinleme durumunda. Sonuçta bir ilişkiye başlıyorsun. Esas iş daha ciddiye binince tanımaya başlıyorsun. İki tarafta bazı konularda zorlanıyor.



Ünlü insanların birlikte oldukları insanlar da bir süre sonra şöhret olmaya başlıyor. Emir Tamer de sizinle birlikte olmaya başladıktan sonra tanındı. Bu şöhret Emir Bey'i etkiledi mi?

D.A.: Emir şöhret meraklısı bir insan değil! Aksine bu konularda bana çok mesafeli davranmıştır. O, basından uzak bir ilişki yaşamamız gerektiğini savunan çok izole bir ilişki taraftarıdır. Bu yüzden diğer meşhur olmaya çalışan insanlarla Emir'i bir tutmuyorum. Çünkü o çok eğitimli ve kaliteli bir aileye sahip. Onun bunlara ihtiyacı yok!