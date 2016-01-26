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Demet Akalın: Ağla ağla canım çıktı

Demet Akalın, "Kazandığım her paradan 'Demet Akalın' diye bir fon oluşturdum. Sosyal medyadan ilk yardım gelene yardım yapıyorum" dedi

26 Ocak 2016 21:37

Şarkıcı Demet Akalın, 6 aydan bu yana uygun kalp nakli beklerken tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden 13 yaşındaki Zeynep Öykü Ertok'la ilgili olarak ise, "Bayağı takipteydik. Babayla birkaç gün önce konuştuğumuzda, çok iç açıçı konuşmadı. O gün sabaha kadar ağla ağla canım çıktı. Onun için de kötü oluyorum. Yarın da cenazeye yetişmeye çalışacağım eğer yetişezsem mutlaka evine gideceğim" dedi.

Kış ve turizm merkezi Uludağ’da düzenlenen gençlik festivali 'Winterfest 2016’da sahneye çıkan Demet Akalın, zirvede bir hafta içinde ikinci kez hayranlarıyla buluştu.Demet Akalın, sosyal medyadan gelen yardım talepleri için kazandığı her paradan 'yardım fonu' oluşturduğunu söyledi.

Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demet Akalın, 6 aydan bu yana uygun kalp nakli beklerken tedavi gördüğü Ankara Başkent Hastanesi'nde dün ölen 13 yaşındaki Zeynep Öykü Ertok'la ilgili olarak ise, "Bayağı takipteydik. Babayla birkaç gün önce konuştuğumuzda, çok iç açıçı konuşmadı. O gün sabaha kadar ağla ağla canım çıktı. Onun için de kötü oluyorum. Yarın da cenazeye yetişmeye çalışacağım eğer yetişezsem mutlaka evine gideceğim" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Kayseri’de eski eşine ayda 300 lira nafaka ödeyemeyince borcun faiziyle 3500 lira olmasıyla üç ay hapis cezasına çaptırılan kuru temizleyici Ahmet Eliaçık’ın borcunu avukatı aracılığıyla ödeten Demet Akalın bu konuya çok üzüldüğünü söyledi. Akalın, "Ahmet ağabey ile konuştuk, nafaka davasında. O çıkmış evine gitmiş. Çocuklarla konuştuk. O güzel bir haberdi. Enteresan bir haftaydı. Yardımlarla ilgili ben herkesten önce davrandım. Öyle kendimi çok iyi hissediyorum. Kazandığım her paradan 'Demet Akalın' diye bir fon oluşturdum. Sosyal medyadan ilk yardım gelene yardım yapıyorum" dedi.

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