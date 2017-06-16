T24 LogoT24 Logo
Magazin

Demet Akalın 18 milyon liralık 'evi' için konuştu: Normal insanlar gibi borca girdik

"Elimizi sıkı tutmamız lazım. Yazın haftada üç gün çalışacağım"

16 Haziran 2017 23:08

Şarkıcı Demet Akalın, kocası Okan Kurt'la birlikte aldıkları 18 milyon liralık yeni evleriyle ilgili borca girdiklerini söyledi.

Şimdilerde, 18 milyon liraya aldığı villasıyla adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün Levent'teki bir dekorasyon mağazasından çıkarken görüntülendi.

Akalın, yaklaşan Babalar Günü için eşi Okan Kurt'a ne hediye alacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Durun şimdi, bana masraf çıkarmayın. O Anneler Günü'nde bana sadece pasta almıştı. Tabii bu işin gırgırı, biz de normal aileler gibi borca girdik. Elimizi sıkı tutmamız lazım. Yazın haftada üç gün çalışacağım. Para lazım. Çalışmaktan şikayet etmeyin. Çalışmak şeref ve namustur.”

ETİKETLER

demet akalıni evvillaokan kurt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24