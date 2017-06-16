Demet Akalın 18 milyon liralık 'evi' için konuştu: Normal insanlar gibi borca girdik

Şarkıcı Demet Akalın, kocası Okan Kurt'la birlikte aldıkları 18 milyon liralık yeni evleriyle ilgili borca girdiklerini söyledi.

Şimdilerde, 18 milyon liraya aldığı villasıyla adından söz ettiren Demet Akalın, önceki gün Levent'teki bir dekorasyon mağazasından çıkarken görüntülendi.

Akalın, yaklaşan Babalar Günü için eşi Okan Kurt'a ne hediye alacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Durun şimdi, bana masraf çıkarmayın. O Anneler Günü'nde bana sadece pasta almıştı. Tabii bu işin gırgırı, biz de normal aileler gibi borca girdik. Elimizi sıkı tutmamız lazım. Yazın haftada üç gün çalışacağım. Para lazım. Çalışmaktan şikayet etmeyin. Çalışmak şeref ve namustur.”