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Demet Akalın'dan Süleyman Soylu ağıdı: Bu ağır faturayı siz ödemeyin, yalvarırım!

12 Nisan 2020 22:03

T24 Haber Merkezi

Şarkıcı Demet Akalın, Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda "Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım! Biz size güveniyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın da 'istifayı kabul etmemesi' gerektiğini söyleyen Akalın, "Haftalarca çadırlarda yattı Elazığda!" ifadesini kullandı.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında 31 ilde gece yarısından neredeyse 2 saat önce ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası eleştirilerin hedefi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti.

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Soylu'nun istifasının ardından Twitter hesabından kendisine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesajlar paylaşan Demet Akalın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ağır faturayı lütfen siz ödemeyin yalvarırım! Biz size güveniyoruz. @suleymansoylu

"Haftalarca çadırlarda yattı Elazığda! İnşallah kabul etmezsiniz sinir sistemimizi ayakta tutan insanlardan Sayın Soylu. @RTErdogan"

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