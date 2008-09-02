Dementieva zorlanmadı

Tenis sezonunun son ‘Grand Slam’i olan Amerika Açık’ta beş numaralı seribaşı olarak mücadele eden Rus raket Elena Dementieva, Çinli rakip Na Li’yi 6-4 ve 6-1’lik iki sette zorlanmadan geçerek çeyrek finale yükseldi.



Maç boyunca beş kez servis kıran Dementieva, sadece bir servis oyununu rakibine kaptırdı. Marion Bartoli’yi yenen Sybille Bammer ve Katarina Srebotnik’i turnuva dışına iten Patty Schnyder de yollarına devam ediyor.



Tek erkeklerde iki numaralı seribaşı Roger Federer, Radek Stepanek karşısında 6-3, 6-3 ve 6-2’lik üç setle zorlanmadan tur atladı. Novak Cokoviç, Marin Ciliç’i dört sette yenerken, Andy Roddick Andreas Seppi karşısında üç seti de kazanmayı bildi.



Nikolay Davidenko, Tommy Robredo ve Fernando Gonzales de turnuvada yollarına devam ediyor. İgor Andreev’den set alamayan Fernando Velasco ise Amerika Açık’a veda etti.