Demek Akalın: Hande Yener'le flört eder gibi mesajlaşıyoruz

Önceki akşam Gece Nakkaştepe’de konser veren Demet Akalın, bir süredir küs kaldığı ancak son günlerde barıştıkları belirtilen Hande Yener ile ilgili kendisine yöneltilen bir soruya, "Flört eder gibi mesajlaşıyoruz" yanıtını verdi. Geçen tatsız yıllara yazık olduğunu söyleyen Akalın, "Müzikal anlamda birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz" dedi.

Sahne öncesi gazetecilerle sohbet eden şarkıcı, “Hande Yener’le Instagram’da da birbirinizi takip etmeye başladınız. Aranız nasıl” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Flört eder gibi mesajlaşıyoruz. Geçen bir sürü tatsız yıla yazık oldu çünkü biz müzik adına önemli karakterleriz. İkimiz çok güzel şeyler yapabilirdik. Bizi seven büyük bir kitle de bu durumdan olumsuz etkilendi ama şimdi onları sevindirecek birkaç gelişme olabilir. Müzikal anlamda birlikte bir şeyler yapmak istiyoruz.”