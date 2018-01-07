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Spor

Demba Ba'nın sağlık raporu belli oldu

Senegalli futbolcunun uzun süren sakatlığının izlerini tamamen atlattığı, sahalara dönebileceği öğrenildi

07 Ocak 2018 23:19

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Demba Ba'nın sağlık kontrollerinden çıkan sonuçları belli oldu. Senegalli futbolcunun uzun süren sakatlığının izlerini tamamen atlattığı, sahalara dönebileceği öğrenildi.

Beşiktaş’ta hem başkan Fikret Orman, hem de teknik direktör Şenol Güneş, Senegalli futbolcunun son durumunu bilmediklerini, sağlıklı ise kadrolarına katmak istediklerini söylemişlerdi. 

Kontroller Paris’te yapıldı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir klinikte 2 Ocak'ta detaylı bir taramadan geçtiği belirlenen Demba Ba için doktorların hazırladığı raporda sakatlığını tamamen atlattığının belirtildiği öğrenildi. 

Doktorlardan ‘oynayabilir’ raporu

Sakatlığından kurtulduğu ve futbol oynamasının önünde hiçbir engel kalmadığını belirttikleri futbolcu için Shanghai Shenhua Kulübü'ne bir yazı gönderdikleri de tespit edilen doktorların, oyuncuyu sezon öncesi kampına dahil etmelerinin önünde bir sakınca olmadığını ilettikleri belirlendi. İdmanlara başlayabileceği ve normal bir şekilde futbol oynayacağının ortaya çıkması üzerine Çin ekibi harekete geçti. 

İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapmakta olan Shenhua Kulübü bunun üzerine futbolcuyu buraya, kampa katılmaya çağırdı. Davete uyan Demba Ba Marbella'nın yolunu tutarken, 8 Ocak'ta antrenmana çıkacağı ifade edildi (Fanatik)

 

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