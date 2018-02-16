Demba Ba'dan Real Madrid'e şike iması

Göztepe formasını giyen Senegalli golcü Demba Ba, Real Madrid-PSG maçı sırasında attığı tweet'le gündeme geldi. Maçtaki hakem kararlarını eleştirerek "Neden kimin kazanacağını zaten daha önceden karar verilmiş bir maçı seyrederken heyecanlanalım ki" paylaşımı yaptı.

Golcü futbolcu maçtaki hakem kararlarını eleştirerek 'En iyisi televizyonu kapatayım. Neden kimin kazanacağını zaten daha önceden karar verilmiş bir maçı seyrederken heyecanlanalım ki' diye yazdı.

Demba Ba'nın bu tweet'inin altına onlarca yorum yapıldı.

Kimi kullanıcılar Real Madrid'in kazandığı penaltıda Kroos'un numara yaptığı yazarak Demba Ba'ya destek çıkarken kimileri de PSG'nin bireysel oynadığını, Real Madrid'in ise takım oyunu oynadığı için maçı kazandığını savundu.

(Birgün)