T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaşlı Demba Ba o anı anlattı

Beşiktaş'ın yıldız forveti Demba Ba, 0-0 sona eren Arsenal maçı sonrasında açıklamalarda bulundu

20 Ağustos 2014 12:11

Beşiktaşlı futbolcu Demba BaUEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda İngiliz ekibi Arsenal ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın hemen başında santra noktasında çektiği ve kalecinin son anda çıkardığı şuta ilişkin, "Ben planlamamıştım. Necip bana söyledi kalecinin önde olduğunu. Mustafa'nın önüne çıkarınca o da bana geri verdi. Ben de vurdum. Güzel bir pozisyon oldu" dedi.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Demba Ba, iyi oynadıkları maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre Demba Ba, "Bazı maçlarda fırsatlar yaratır ama yararlanamazsınız. İyi oynadık, küçük şeyler eksikti. Şapka çıkartılacak bir performans sergiledik. Rövanş maçına Londra'ya turistik seyahat için gitmeyeceğiz. Burada neler yapabileceğimizi gösterdik, orada eksik olan şeyleri tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Karşılaşmanın hemen başında santra noktasında çektiği ve kalecinin son anda çıkardığı şuta da değinen Demba Ba, "Ben planlamamıştım. Necip bana söyledi kalecinin önde olduğunu. Mustafa'nın önüne çıkarınca o da bana geri verdi. Ben de vurdum. Güzel bir pozisyon oldu" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

demba babeşiktaşmaçsantranecip vur dediplanlamadımkonuştuarsenal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24