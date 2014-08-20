Beşiktaşlı Demba Ba o anı anlattı

Beşiktaşlı futbolcu Demba Ba, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off eleme turunda İngiliz ekibi Arsenal ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın hemen başında santra noktasında çektiği ve kalecinin son anda çıkardığı şuta ilişkin, "Ben planlamamıştım. Necip bana söyledi kalecinin önde olduğunu. Mustafa'nın önüne çıkarınca o da bana geri verdi. Ben de vurdum. Güzel bir pozisyon oldu" dedi.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Demba Ba, iyi oynadıkları maçta yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

Milliyet'te yer alan habere göre Demba Ba, "Bazı maçlarda fırsatlar yaratır ama yararlanamazsınız. İyi oynadık, küçük şeyler eksikti. Şapka çıkartılacak bir performans sergiledik. Rövanş maçına Londra'ya turistik seyahat için gitmeyeceğiz. Burada neler yapabileceğimizi gösterdik, orada eksik olan şeyleri tamamlamaya çalışacağız" diye konuştu.

Karşılaşmanın hemen başında santra noktasında çektiği ve kalecinin son anda çıkardığı şuta da değinen Demba Ba, "Ben planlamamıştım. Necip bana söyledi kalecinin önde olduğunu. Mustafa'nın önüne çıkarınca o da bana geri verdi. Ben de vurdum. Güzel bir pozisyon oldu" ifadelerini kullandı.