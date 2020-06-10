T24 LogoT24 Logo
Spor

Demba Ba'nın babası yaşamını yitirdi

10 Haziran 2020 15:22

Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba, yaşamını yitirdi.

35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece yaşamını yitirdi. Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen babasının ölüm haberini alan Demba Ba İstanbul'da bulunuyor. 

 

 

ETİKETLER

Demba BababaSenegalyaşamını yitirdi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24