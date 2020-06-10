Demba Ba'nın babası yaşamını yitirdi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p data-flex-order="1">Medipol Başakşehir'in Senegalli yıldızı <strong>Demba Ba</strong>'nın babası <strong>Sileye Labo Ba</strong>, yaşamını yitirdi.</p>\n<div data-flex-order="0">\n<div data-io-article-url="/spor/futbol/demba-banin-babasi-hayatini-kaybetti">\n<p>35 yaşındaki futbolcunun Senegal'de yaşayan babası Sileye Labo Ba, dün gece yaşamını yitirdi. Ligin başlamasına sayılı günler kala gelen babasının ölüm haberini alan Demba Ba İstanbul'da bulunuyor. </p>\n<p> </p>\n</div>\n<div>\n<div>\n<div data-title="Son dakika... Demba Ba'nın babası hayatını kaybetti" data-href="https://www.cnnturk.com/spor/futbol/demba-banin-babasi-hayatini-kaybetti" data-media>\n<p data-href="https://www.cnnturk.com/spor/futbol/demba-banin-babasi-hayatini-kaybetti" data-media="//i2.cnnturk.com/i/cnnturk/75/0x0/5ee0a01579da3e0f20191fae"> </p>\n</div>\n</div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>