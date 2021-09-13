Demba Ba futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak İsviçre ekibi FC Lugano forması giyen ve 3 maç sonra takımdan ayrılan Demba Ba, 36 yaşında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Aldığı kararı sosyal medya hesabından duyuran Demba Ba, şu ifadeleri kullandı:

"Kalbi şükranla dolu biri olarak futbolculuk kariyerime son verdiğimi açıklıyorum.

Ne güzel bir yolculuk oldu. Emek ve göz yaşlarının dışında futbol bana çok güzel duygular tattırdı. Atılan her golden sonra tribünlerden gelen taraftarların sesi ve tutkusundan, saha içi ve dışında takım arkadaşlarımla olan bağlılığımıza... Bunların hepsi kalbimde ve zihminde sonsuza kadar kalacak.

Yolumun kesistiği ve büyümeye yardıcım olan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bana fırsat veren her kulübe ve yönetime, muazzam destekleri için taraftarlara ve ailem ile arkadaşlarıma ise koşulsuz sevgileri için tüm kalbimle hepinize teşekkürler.

Allah'ım sana hamd olsun."