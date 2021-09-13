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Spor

Demba Ba futbolu bıraktığını açıkladı

36 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formalarını terletmişti

13 Eylül 2021 19:50

Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir formalarını terleten ve 2 şampiyonluk yaşayan Senegalli santrfor Demba Ba, futbolu bıraktığını açıkladı.

Demba BaBeşiktaşfutbolu bıraktı
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