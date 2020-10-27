Demba Ba'dan Fransız gazeteciye: Merak etme, Parisliler İstanbul'da güvende olacak

Medipol Başakşehir'in yıldızı Demba Ba, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi maçı için Türkiye'ye gelecek olmasında endişelendiğini söyleyen gazeteciye, "Parisliler İstanbul’da güvende olacak" yanıtını verdi.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG’nin İstanbul’da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Twitter üzerinden Menes'e cevap veren Demba Ba şunları yazdı: "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir"