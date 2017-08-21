Demba Ba Beşiktaş'a dönüyor

Demba Ba yeniden Beşiktaş forması giymeye hazırlanıyor.

Siyah beyazlı yönetimle görüşen Senegalli oyuncu, kiralık olarak Beşiktaş'a dönebileceğini aktardı.



Çin ekibi Shanghai Shenhua ile sözleşmesi devam eden Demba Ba, kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayabileceğini siyah-beyazlı yönetime iletti.



Kulübüyle görüşen Senegalli santrfor, sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmek istedi. Bu teklifi geri çeviren Shanghai Shenhua, Ba'nın kiralık olarak takımdan gitmesine onay verdi.



Bu gelişme üzerine Beşiktaş yönetimiyle temasa geçen Ba, geride kalan sezonun 2. yarısında olduğu gibi, kiralama ücreti olmadan siyah beyazlı takıma dönebileceğini aktardı.



Yönetim son kararını Senegalli oyuncunun sağlık durumu ve teknik direktör Şenol Güneş'in raporuna göre verecek.