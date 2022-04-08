Demba Ba, Beşiktaş'a dönüyor

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Demba Ba, siyah-beyazlılara dönüyor. Futbolu bırakan Senegalli eski oyuncu, Beşiktaş'a yardımcı antrenör olacak.

Beşiktaş'ta attığı gollerle takımının önemli isimleri arasında olan Demba Ba, Siyah-Beyazlılar'a dönmenin hazırlığını yapıyor. 36 yaşındaki eski futbolcu Beşiktaş'ta Valerien Ismael'in ekibinde yardımcı antrenör olarak çalışacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Demba Ba ile anlaşma sağladı. Senegalli yıldızın kısa süre içerisinde Siyah-Beyazlılar'a imza atması bekleniyor. Ba imzanın ardından görevine başlayacak.

6'ya geldi, 13'e gitti

2014 yılında Beşiktaş'ın Chelsea'den 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Demba Ba bir sezonda gösterdiği performansla 13 milyon Euro bedelle Çin'in SH Senhua takımına transfer oldu. Senegalli forvet takımına 7 milyon Euro kazandırdı.

Beşiktaş'taki 2. döneminde kiralık forma giyen yıldız isim 2 maçta görev alırken 1 kez ağları havalandırmıştı. Demba Ba 2016/17 sezonunda Beşiktaş, 2019-20'de ise Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Demba Ba geçen sezon İsviçre'nin Lugano takımında futbol hayatını sonlandırdı.