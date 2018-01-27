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Spor

DeMarcus Cousins sezonu kapattı

Cousins'ın aşil tendonu koptu

27 Ocak 2018 18:29

New Orleans Pelicans'ın yıldız basketbolcusu DeMarcus Cousins, yaşanan ribaunt mücadelesi sonrası aşil tendonu koptu.

NBA'de geçtiğimiz gece oynanan maçta Houston Rockets'ı konuk eden New Orleans Pelicans, güçlü rakibini 115-113'lük skorla mağlup etse de yıldız oyuncusu DeMarcus Cousins'ı kaybetmenin şokunu yaşadı.

Büyük çekişmeye sahne olan mücadelenin bitimine 15 saniye kala bir ribaunt mücadelesine giren Cousins, pozisyonun ardından kısa bir süre sektikten sonra kendini yere bıraktı. Ayağa kalkmakta zorlanan yıldız basketbolcuyu, takım arkadaşı Ömer Aşık saha kenarına taşıdı.

Maçı 15 sayı, 13 ribaunt ve 11 asistle tamamlayarak triple-double yapan Cousins'ın, daha sonra çekilen MR'ında aşil tendonunun koptuğu tespit edildi. 27 yaşındaki basketbolcu böylece, kendisi adına oldukça başarılı geçen sezonu talihsiz bir şekilde kapatmış oldu.

Bu sezon geride kalan 48 maçta 25.2 sayı, 12.9 ribaunt ve 5.4 asist ortalamaları tutturan DeMarcus Cousins, geçtiğimiz gün belirlenen All-Star kadrosunda LeBron James'in takımında yer alıyordu.(Eurosport)

 

 

 

 

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