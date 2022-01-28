Adli Tıp, demans tanısı konan Aysel Tuğluk’un durumunu yeniden inceleyecek

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde 2016'da beri tutuklu bulunan ve demans tanısına rağmen tahliye edilmeyen eski HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un yapılan itiraz ve Kobani Davası’nın görüldüğü Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebi üzerine önümüzdeki hafta Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmesi bekleniyor. ATK, Tuğluk'un durumunu yeniden inceleyecek.

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk’un ağabeyi Alaattin Tuğluk, kardeşinin sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı. Mezopotamya Ajansı’na konuşan, ağabey Tuğluk, kamuoyundaki "serbest bırakın" çağrıları sayesinde kardeşinin hastaneye sevk edildiğini söyledi. Ağabey Tuğluk, kardeşinin durumunun her geçen gün kötüleştiği bilgisini paylaştı.

"Durgunluk ve unutkanlık var, söylenen şeyleri tekrarlıyor"

İki hafta önce kardeşini ziyaret ettiğini söyleyen Tuğluk, “Aynı şekilde durgunluk ve unutkanlık var. Konuyu tam anlamıyla devam ettirememe durumu var. Söylenen şeyleri ciddi bir şekilde tekrarlıyor. Yine hareketlerinde bir kararsızlık gördüm. Bütün olayları unutuyor, söylediği şeyleri bir daha söylüyor. Ama fiziksel olarak iyi gördüm. Diğer arkadaşlarına karşı sevecen tavrı vardı. Avukatları yasal girişimlere devam ediyor” dedi.

Kamuoyu etkisi

ATK tarafından verilen ilk kararı eleştiren Tuğluk, ATK’nin yeniden kardeşinin durumunu inceleyeceğini belirtti. Tuğluk, “Kocaeli Seka Devlet Hastanesi’nde de hastalığının teşhisi konulunca, kamuoyunun büyük bir baskısıyla yeniden ATK durumu görüşmek, müşahede altına almaya karar verdi. Arkadaşları ve kadınlar, çağrılar yapıyorlar. Özellikle kamuoyunda bu kadar gündem olduğu için ailemiz adına teşekkür ediyorum. Aysel Tuğluk’un derhal serbest bırakılmasını istiyorum” diye konuştu.

Ne olmuştu? “Demans” tanısı konulan HDP eski Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk, 5 yılı aşkın süredir Kandıra F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuluyor. Tuğluk, 13 Eylül 2017’de annesi Hatun Tuğluk’u kaybetti. Hatun Tuğluk için Ankara’da yapılan cenaze törenine düzenlenen ırkçı saldırı ardından Tuğluk’un bedeni gömüldüğü yerden çıkartıldı ve memleketi Dersim’de toprağa verildi. Annesinin kaybından ve yaşananlardan kısa bir süre sonra Aysel Tuğluk, sağlık sorunları yaşamaya başladı. Sevk edildiği Kocaeli Üniversitesi Hastanesi 15 Mart 2021'de Tuğluk'a demans tanısı koydu. KOÜ Adli Tıp Anabilim Dalı 12 Temmuz'da açıkladığı kesin raporunda ise "Demansın ilerleyebileceğini, cezaevi koşullarında tıbbi destek ve bakımın yeterliliğinde sorun yaşanabileceğini, Tuğluk'un yaşamını bir başkasının yardımı olmaksızın sürdürmesinin mümkün olmadığını, zorunlu ihtiyaçları karşılayamayacağını, infazının ertelenmesi gerektiğini, infaz kurumunda hayatını yalnız idame ettiremeyeceğini" belirtti. Tuğluk daha sonra İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. ATK, iki saatlik incelemenin ardından “hayatını yalnız başına idame ettirebilir, tedavisi ve düzenli kontrolleri sağlanarak, cezaevinde infazına devam edilebilir" yönünde rapor vermişti. ATK raporu nedeniyle savcılık, infaz ertelenmesi talebini de reddetmişti. Tuğluk'un avukatı Reyhan Yalçındağ, üçüncü bir rapor verilmesi için başvuru yaptı ve Tuğluk 21 Aralık’ta yeniden hastaneye sevk edilmişti. Hastaneye sevkinin ardından Tuğluk’un durumu ATK tarafından bir kez daha incelenecek. Tuğluk’un kötüleşen sağlık durumuna karşı başlatılan imza kampanyasına uluslararası ve ulusal alanda birçok destek gelirken, Tuğluk’un tahliye edilmesi için çağrılar yapılıyor.

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