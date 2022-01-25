1032 aydından Aysel Tuğluk, Osman Kavala, Sezen Aksu, Sedef Kabaş açıklaması: Bardağı taşıran son damlalar...

Aralarında sanatçı, siyasetçi, avukat, yazarların, bilim insanının bulunduğu 1032 aydın, yaptıkları ortak açıklamada, "Yetki aşımı ve adalette evrensel hukuka aykırılık, Adalet Bakanı’nı da içine alan bir alışkanlık haline gelmiş durumda" değerlendirmesini yaptı. 1032 aydın "Aysel Tuğluk’ta simgelenen ceza infaz koşullarından başka, yurttaşa tehdit, yargıya müdahale ve haksız gözaltılarla tutuklamalar, Osman Kavala, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olaylarıyla bardağı taşıran son damlalardır" düşüncesini dile getirdi.

Açıklamada, "Bizler her kesimden düşünce, sanat, edebiyat, hukuk ve bilim insanları ve yurttaşlar olarak, son dönemlerde ülkemiz yönetiminin demokratik ilkelerden hızla uzaklaştığını büyük bir endişeyle görüyoruz. Yetki aşımı ve adalette evrensel hukuka aykırılık, Adalet Bakanı’nı da içine alan bir alışkanlık haline gelmiş durumda. Aysel Tuğluk’ta simgelenen ceza infaz koşullarından başka, yurttaşa tehdit, yargıya müdahale ve haksız gözaltılarla tutuklamalar, Osman Kavala, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş olaylarıyla bardağı taşıran son damlalardır. Aşağıda imzası bulunanlar olarak, Türkiye Barolar Birliği’nin konuyla ilgili açıklamasını destekliyor ve hukukun esastan önce usul olduğunu hatırlatarak yöneticilerin ne hukukla, ne etikle, ne Anayasa ne de vicdanla bağdaşan bu tutumlarına ivedilikle son vermelerini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Türkiye Barolar Birliği, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş'la ilgili bir açıklama yayınlayarak, "TCK 299. madde kapsamında yürütülen bir soruşturmada sabaha karşı gözaltı işlemi yapılması, hiçbir tutuklama sebebi olmadığı halde verilen tutuklama kararı, bu kararın bir tedbir değil kamuoyu nezdinde korku iklimi yaratılmasının bir parçası olduğunu göstermektedir." açıklamasını yapmıştı.

TIKLAYIN | TBB'den Sedef Kabaş açıklaması: Verilen tutuklama kararı, kararın kamuoyu nezdinde korku iklimi yaratılmasının bir parçası olduğunu göstermektedir