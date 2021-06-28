Deltadan endişe eden Avrupa'daki bazı ülkeler, İngilizlere kısıtlamalar getiriyor

Koronavirüs salgınında delta varyantı endişesi sürerken, Avrupa'daki bazı ülkeler İngiltere'ye seyahat kısıtlamaları getirmeye başladı.

Hindistan'da ortaya çıkan Koronavirüs'ün yeni varyasyonlarından biri olan delta varyantının, diğer mutasyonlara göre bulaşıcılığı daha yüksek. Hindistan'dan sonra ilk ulaştığı yer İngiltere olurken yakın zamanda birçok ülkede görülmeye başlandı.

Portekiz ve İspanya, Covid-19’un delta varyantı endişeleri sebebiyle İngiltere’den gelen ziyaretçilere yeni kısıtlamalar getirirken, Almanya seyahat kısıtlamalarının Avrupa Birliği genelinde daha koordineli bir şekilde alınması konusunda ısrarcı davranıyor.

Alman hükümetinin İngiltere'den gelen ziyaretçiler konusunda, AB genelinde ortak bir karar alınması konusunda ısrar ettiği belirtildi.

AB ülkeleri tarafından son alınan kararlar ve hızla değişen kurallar tatilcilerin kafasını karıştırırken, turizmde yaz sezonunun hareketlenmeye başladığı bir dönemde getirilen kısıtlamalar, turizm sektöründe hayal kırıklığı yarattı. Alınan kararların ardından, Ryanair Holdings dahil olmak üzere havayollarının hisseleri düşüş yaşadı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, tüm AB ülkelerinin yakın işbirliği içinde olmasını ve dış ülkelerden gelen yolcuların girişine izin verilmesi konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini önerdi.

Almanya Başbakanlık Sözcüsü Steffen Seibert, hükümetin çeşitli bölgelerden gelen ziyaretçilerle ilgili olarak kuralları değiştirmeye yönelik mevcut bir planı olmadığını, yürürlükteki düzenlemelerin zaten “çok katı” olduğunu söyledi.

Hong Kong da İngiltere’den tüm uçuşları yasakladı

AB ülkeleri dışında, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi, 1 Temmuz itibarıyla İngiltere’den yolcu uçuşlarını yasaklama kararı aldığın açıkladı.

The Strait Times’ın haberine göre, dünyanın birçok ülkesinden seyahat edenlere yönelik tedbirleri gevşeten Hong Kong, "aşırı yüksek riskli" ülke olarak kategorize ettiği İngiltere’den gelecek tüm uçuşları yasaklıyor.

Kararın, İngiltere’deki son salgın durumu, yayılım gösteren delta varyantı ve İngiltere’den gelen bazı yolcularda L452R varyantının görülmeye başlanması üzerine alındığı belirtildi.