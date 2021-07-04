98 ülkede görüldü; "Delta varyantına karşı, tüm dünyanın bir an önce aşılanması gerekiyor"

Bilim insanları, bulaşıcı Delta varyantına karşı tüm dünyanın bir an önce aşılanması gerektiğini vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü zengin ülkelerin, düşük gelirli ülkelerle aşılarını çok yavaş paylaştığını ve milyonlarca insanın hayatını riske attığını söyledi.

The Guardian'ın haberine göre, Oxford/AstraZeneca aşısının ekibinden Profesör Dame Sarah Gilbert "Dünyanın geri kalanının aşılanması konusunda çok endişeliyim. Çünkü virüsün bulaşmasını ve varyantlar üretmesini durdurmamız gerekiyor" dedi.

Delta varyantının en az 98 ülkede tespit edildiğini ve aşı kapsamının düşük olduğu ülkelerde hızla yayıldığını belirten, Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık çalışanlarının ve savunmasız insanların korunabilmesi için tüm ülkelerin nüfuslarının en az yüzde 10'unu eylül ayı sonuna kadar aşılaması gerektiğini söyledi.

Delta varyantının günden güne mutasyonlara uğradığının altını çizen Ghebreyesus “Dünya; ekipmanları, testleri ve aşıları adil bir şekilde paylaşmalıdır. Aşılar salgını yavaşlatmanın, hayat kurtarmanın, küresel ekonomik toparlanmanın ve tehlikeli varyantları önlemenin en iyi yolu" dedi.

Oxford'daki Rosalind Franklin Enstitüsü müdürü Profesör James Naismith BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi şirketleri, aşı üretim sürecini hızlandırmak adına teknik bilgilerini paylaşmaya çağırdı. Daha fazla aşı merkezi oluşturmanın ve küresel aşı kapasitesini artırmanın ölümcül artışları engelleyeceğini dile getirdi.

Francis Crick Enstitüsü'nden David Bauer "Şimdi herkesin aşı olmasına ihtiyacımız var. Tüm dünya korunana kadar hiçbirimiz korunmuyoruz” dedi.