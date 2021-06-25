Delta varyantı vakaları artırdı; İsrail, kapalı alanda maske kuralını geri getiriyor

İsrail'in Koronavirüs salgınıyla mücadelede öne çıkan yetkilisi Nachman Ash, artan Koronavirüs vakaları nedeniyle geçen haftalarda kaldırılan kapalı alanda maske zorunluluğunun yeniden uygulamaya gireceğini duyurdu.

Times of Israel'de yer alan habere göre, Dr. Nachman Ash, çeşitli şehirlerde vakaları arttığının altını çizdi. Ash, insanların özellikle aşı olmamış çocuklarla birlikte yurt dışı seyahatlerinden kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Ash, kapalı alanlarda maske kuralının geri döndüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte İsrail'de 169 Koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

Dünyada Koronavirüs'e karşı aşılama programını en hızlı ilerleten ve kısa süre içinde maske zorunluluklarını kaldıran İsrail de Delta varyantı tehlikesiyle karşı karşıya. Özellikle aşı olmamış çocuklarda yayıldığı tespit edilen varyanta karşı ülkede çocukların da hızla aşılaması sürecine girildi.