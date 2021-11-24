Delta varyantı uyarısı: Avrupa'da vaka sayısı Aralık ve Ocak aylarında çok artabilir

ECDC Direktörü Andrea Ammon yaptığı açıklamada, Avrupa'da delta varyantından kaynaklanan potansiyel hastalık yükünün gelecek iki ay çok yüksek olacağı konusunda uyarıda bulundu. Ammon, mevcut enfeksiyonların çoğunun kaynağı olan söz konusu varyantın yayılmasını önlemek için 'şimdi' önlem alınması ve aşılamanın hızla sürmesi gerektiğini vurguladı. Halen bazı ülkelerde ya da bazı yaş gruplarında istenen oranda aşılama yapılmadığını belirten Ammon, bu boşluğun virüsün yayılmasına neden olduğunu ifade etti.