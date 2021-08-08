Delta varyantı nedeniyle vakaların yeniden arttığı İsrail'de "yeşil geçiş sistemi" devreye giriyor

İsrail’de çok sayıda etkinlik için geçerli olacak aşı sertifikası sistemi yürürlüğe girdi. Delta varyantı nedeniyle vakaların arttığı İsrail’de 100’den fazla kişinin olduğu etkinliklere de maske zorunluluğu getirildi.

İsrail hükümetinin aldığı karar doğrultusunda, bugünden itibaren kapalı veya açık alanlarda yapılan etkinliklere giriş için 'Yeşil Geçiş sistemi' zorunluluğu uygulanmaya başlandı. Bu sisteme göre, etkinliklere katılmak isteyenlerin, aşı sertifikasını, Covid-19'u atlattığını gösteren belgeyi ya da en fazla 72 saat önce yapılmış test sonucunun negatif olduğunu gösteren mesajı ibraz etmesi gerekiyor.

Ayrıca kapalı ve açık alanlarda 100'den fazla kişinin katıldığı etkinliklerin tümünde katılımcıların maske takması zorunlu hale getirildi.

Dünyada en hızlı aşılama programlarından birini uygulayan İsrail’de uzun bir süre düşen yeni vakalar Delta varyantı nedeniyle yeniden artmaya başlamıştı.