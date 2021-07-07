"Delta varyantı Fransa'da yaz mevsimini mahvedebilir"

Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, Koronavirüs'ün Delta varyantının ülkedeki yeni vakaların yüzde 40'ını oluşturduğunu söyledi. Attal, kontrol altına alınmazsa Fransa'nın yaz mevsimini tehlikeye atabileceğini söyledi.
France 24'te yer alan habere göre, Fransa hükûmet sözcüsü Gabriel Attal, Delta varyantı kaynaklı dördüncü dalganın önüne geçilmesinin yolunun yeterli aşılama kampanyası olduğunu söyledi. Attal herkesi aşı olmaya çağırdı.
Fransa'da Delta vakaları son üç haftada iki kat arttı. Yeni vakaların yüzde 40'ı Delta varyantından çıktı.
Attal, "Bu varyant tehlikeli ve hızlı, yaz mevsimini mahvedebilir" dedi.