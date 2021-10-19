Delta Plus: İngiltere'de son dönemde yakından izlenen Covid varyantı

İngiltere'de yetkililer son dönemde Delta varyantının yeni türü olan ve "Delta Plus" olarak da adlandırılan yeni koronavirüs varyantı AY.4.2'yi yakından izliyor.

Delta Plus, koronavirüsün hayatta kalmasına olanak tanıyan bazı mutasyonlara sahip.

İngiltere'de son resmi verilere göre Covid vakalarının yüzde 6'sını bu yeni tür oluşturuyor.

Delta Plus'ın ne ölçüde tehdit teşkil ettiğine yönelik çalışmalar sürüyor.

Uzmanlar, bu varyantın büyük bir hızla yayılmasının veya mevcut aşıların varyant karşısında faydasız kalmasının pek mümkün olmadığını söylüyor.

Delta Plus, İngiltere'de henüz "endişe verici" ya da "araştırılmakta olan" varyant kategorisine alınmadı.

AY.4.2 nedir?

Koronavirüsün binlerce farklı türü, ya da varyantı, dünya genelinde dolaşım halinde. Virüsler daima mutasyona uğruyor. Bu nedenle de virüse ait yeni türleri görmek şaşırtıcı değil.

Orijinal Delta varyantı salgında dominant tür olmasının ardından Mayıs 2021'de "endişe verici" varyant olarak sınıflandırılmıştı.

Ancak Temmuz 2021'de, AY.4.2. türü koronavirüs varyantı tespit edildi.

Delta'nın yeni türü o zamandan beri yavaş yavaş yayılıyor. Bu yeni tür, virüsün hücrelerimize girebilmek için kullandığı spike proteinini etkileyen bazı yeni mutasyonları içeriyor.

Şimdiye kadar, mevcut değişikliklerin virüsü çok daha bulaşıcı hale getirdiğine dair herhangi bir somut gösterge yok. Ama uzmanlar bu konu hakkında çalışmalarını sürdürüyor.

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Bilim insanları, Covid'deki genetik değişiklikleri sürekli kontrol ediyor.

Ortaya çıkan bazı varyantlar endişe verici ancak çoğu da önemsiz. Zor olan; önemli olabilecekleri tespit etmek, takip etmek ve yönetmek.

İngiltere, şimdiye kadar bir milyondan fazla testi tamamlamış bu hayati laboratuvar çalışmalarında öncü bir ülke.

İlk adım, AY.4.2. gibi izlemeye değer yeni mutantları seçmek. Söz konusu mutasyonların virüsü daha bulaşı hale getirebileceğine dair herhangi bir ipucu elde edilirse, varyant "üzerinde çalışma yapılan" bir tür olarak sınıflandırılıyor ve daha fazla teste tabi tutuluyor.

Daha bulaşı olabileceği ya da potansiyel olarak daha ciddi hastalıklara neden olabileceği netleşirse de, varyant, "endişe verici" kategorisine alınıyor. Delta'da süreç böyle olmuştu.

Bu aşamada uzmanlar, AY.4.2'nin baskın varyant olma olasılığının yüksek olduğunu düşünmüyor. Bu nedenle zamanla yok olabilir ve izleme listesinden çıkabilir.

Delta Plus: Hindistan yeni koronavirüs varyantını 'endişe verici' kategorisine aldı, uzmanlar ise 'erken' diyor

University College London Genetik Enstitüsü Direktörü Prof. Francois Balloux yeni varyanta ilişkin olarak,"Çok az da olsa potansiyel olarak daha bulaşıcı bir tür. Alpha ve Delta ile gördüklerimizle karşılaştırıldığında bir şey değil, ki Delta, Alfa'ya göre yüzde 50 ila 60 gibi bir oranda daha fazla bulaşıcıydı. Yani burada hemen göze çarpmayan küçük bir şeyden bahsediyoruz. Bu şu anda araştırılıyor" dedi.

Balloux, sözlerini şöyle sürdürdü:

"[AY.4.2.] Yüzde 10'a kadar daha fazla bulaşıcı olması muhtemel. Ama bunun farkında olmak gayet güzel. Biraz dahi olsa şüphe edilebilecek şeyleri bulmak adına altyapılarımızın olması da harika.

"Bu aşamada bekleyelim, görelim ve panik yapmayalım derim. Zor algılanır şekilde biraz daha bulaşıcı olabilir ama daha önce gördüğümüz türden kesinlikle feci bir şey değil."

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise "Konuyu yakından izliyoruz ve gerekirse harekete geçmekte tereddüt etmeyeceğiz" diye konuştu.

ABD'de de Delta Plus varyantı ile bağlantılı birkaç vaka tespit edilmişti. Danimarka'da da bazı vakalar bildirilmiş ancak daha sonra AY.4.2 kaynaklı yeni enfeksiyonlarda azalma görülmüştü.