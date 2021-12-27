'Delmicron' nedir, tehlike oluşturuyor mu?

Koronavirüs’ün Omicron varyantı dünyanın dört bir yanında Covid vakalarının artmasına neden olurken Delta ve Omicron’un birleşimiyle meydana gelen Delmicron da endişelere neden oluyor.

Alpha, Beta, Omicron gibi yeni bir varyant olmayan Delmicron, iki varolan varyantın birleşiminden oluşuyor.

Daha bulaşıcı olduğu bilinen Omicron varyantı Delta kadar ağır hastalık riski taşımasa da Delmicron’un hızlı bulaşıp ağır hastalığa neden olmasından endişe ediliyor.

Hindistan gazetesi Times of India’ya konuşan Dr. Shashank Joshi “Delmicron, Delta ve Omicron’un ikiz mutasyonu olarak Avrupa ve ABD’de küçük bir vaka tsunamisine neden oldu” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs’e karşı aşı geliştiren Moderna’nın baş tıbbi uzmanı Paul Burton, Omicron ve Delta varyantlarının birleşme riskinin bulunduğunu söylemişti.