Dellilleri karartmakla suçlanan askeri savcı konuştu

T24 - Türkiye’yi sarsan, “TSK’da PKK’lı subaylar var. Ses kayıtlarında ‘Heronları düşürün, çok fazla terörist vuruyorlar’ diyorlar” iddiasına ilk yanıt, Askeri Savcı Albay Üçok’tan geldi. Soruşturmayı karartmakla suçlanan Üçok, ‘Skandal görüşme’ iddialarına ve suçlamalara tutuklu olduğu cezaevinden avukatı aracılığıyla cevap verdi...

Türkiye bir haftadan bu yana Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortaya çıkardığı öne sürülen skandal bir telefon kaydıyla çalkalanıyor. İhanet konuşması olarak nitelenen görüşmenin, Hava Pilot Üsteğmen Fırat Ç. ile Hava Pilot Yarbay Selami Selçuk Ç. arasında geçtiği iddia ediliyor. 12 Ekim 2007’de PKK’lıları ‘kendi adamları’ olarak niteleyen subayın, bir yarbayı arayarak çok PKK’lı vurulduğu için “Heronların ya koordinatlarının değiştirilmesini ya da düşürülmesini” istediği kayda geçiyor. Ses kaydının MİT tarafından TSK’ya gönderilmesinden sonra ise Hava Kuvvetleri Askeri Savcısı Albay Ahmet Zeki Üçok’un soruşturmayı engellediği iddia edildi. Üçok, ‘Para karşılığı sahte çürük raporu vermek’ suçundan tutuklu bulunduğu Hasdal Askeri Cezaevi’nden avukatı Celal Ülgen aracılığıyla iddialara yanıt verdi. İşte Üçok’un avukatının açıklamasının tam metni:

Tüm Fıratları çağırdılar

“12 Ekim 2007 tarihinde kimliği meçhul 2 kişinin İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) PKK’ya çok zarar verdiği ve mutlaka etkisiz hale getirilmesi gerektiği yolunda telefonla konuştuğu, genç olan kişinin diğerine ‘komutanım’ diye hitap ettiği belirtiliyor. MİT’in bu konuşmayı tespit ederek K.K.K’ya gönderdiği bilinmekte. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı soruşturma başlattı. Konuşmanın bir yerinde de ‘Fırat’ benzeri bir ismin geçmesi nedeniyle Kara Kuvvetleri Askeri Savcılığı TSK’da ne kadar Fırat ismiyle başlayan kişi varsa bunların ses kayıtlarını telefondaki ses ile karşılaştırmak üzere Jandarma ve Emniyet Kriminale gönderdi. Her iki inceleme sonucu, Havacı Pilot Üsteğmen Fırat Ç.’nin sesine benzer olduğu yönünde rapor hazırlandı.”

Dosya 1.5 yıl sonra geldi

“Kara Kuvvetleri Askeri Savcısı, Fırat Ç. Havacı olduğu için dosyayı görevsizlikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı’na gönderdi ve Üçok’un görevli bulunduğu Askeri Savcılığa dosya yaklaşık 1.5 yıl sonra ulaştı. Albay Üçok, dosyanın kendisine ulaşmasından hemen sonra Fırat Ç.’nin kendisi ve tüm yakın çevresini yasal dinlemeye ve teknik takibe aldı. Ancak hiçbir şüpheli hali, konuşma ve eylemi saptanmadı.”

Fırat Ç. gözaltına alındı

“Bu arada müvekkilim Üçok, Fırat Ç’yi göz altına aldırıp, ev, araba, işyeri ve bilgisayarlarında arama yaptırdı. Bu aramalar sonucu hiçbir şüpheli bilgi ve belgeye ulaşılamadı. Ayrıca telefon konuşmasının yapıldığı 12 Ekim 2007 tarihinde saat 14:10’da Fırat Ç.’nin Eskişehir Ana Jet Üs Komutanlığında F-4 uçağı ile uçuşta yani havada olduğu uçuş kayıt belgeleri ile tespit edildi. 1. Ana Jet Üs Komutanlığından bu belgeleri alınca, gözaltından tutuklanmaya sevk etmeden serbest bırakıldı.”

MİT hiçbir tespit yapmadı

“Bir gazetede yer alan habere göre, Hava Pilot Üsteğmen Fırat Ç., Hava Pilot Yarbay Selami Selçuk Ç.’yi arayıp, PKK elemanı olan kendi adamlarının çok zayiat verdiğini belirterek, ‘Çok iyi tespit yapıyorlar’ demiş ve Heronların düşürülmesini ya da koordinatlarının değiştirilmesini istemiş. Yarbay da, ‘Çaresine bakacağız’ cevabını vermiş. Gazete haberinde belirtilen subaylarla ilgili olarak herhangi bir tespit MİT tarafından yapılmadı ve bildirilmedi. Selami Selçuk Ç. de, Hava Kuvvetleri Askeri Savcılığı’nda, ‘karargah evleri’ soruşturması kapsamında çok gizli gizlilik dereceli MİT belgesi bilgisayarında bulunduğu savı ile 11 ay tutuklu kalmış ve Kalp rahatsızlığı nedeniyle serbest bırakılmıştı. Üçok görevdeyken bir Amiral’in telefonda komutan olarak konuşan kişi olduğu yönünde bir ihbar geldiğini ve bu ihbar üzerine Denizci Amiral’in sesiyle MİT’in gönderdiği ses kaydını Jandarma Kriminal’de karşılaştırdığını belirtiyor. Jandarma’dan benzer ses olabilir diye rapor geliyor. Müvekkilim, tam görevsizlik verip Genelkurmay Savcılığı’na dosyayı gönderme aşamasında iken sahte çürük raporu davasından tutuklandı.”

Görüşme Ankara’da...

“Öte yandan, MİT’in gönderdiği telefon konuşmasındaki kişilerin kimliği belli değil. Hiçbir konuşmada “üsteğmenim”, “yarbayım” gibi ifadeler yer almıyor. Telefon konuşması Ankara Etlik’te bulunan ankesörlü telefondan Ankara Kavaklıdere’de bulunan cep telefonunun aranmasıyla gerçekleşen bir konuşmadır. 12 Ekim 2007 14:10’da yapılmıştır. Bu tarih ve saatte Üsteğmen Fırat Ç. Eskişehir’de Havada F-4 uçağının içinde, Yrb. S. Selçuk Ç ise İtalya/Napoli’de kurmay subay akademisinde görevdedir. Bu olaya karıştığı iddia edilen hiçbir havacı subay ile ilgili tek bir hukuki ve somut kanıt da yoktur. Tam aksine olayla ilgili olmadıklarına ilişkin somut kanıtlar vardır. Bu kanıtlar da Alb. Ahmet Zeki Üçok’un CMK 160.maddesi gereği savcı olarak sanık lehine de delil toplama çabası sonucu elde edilmiştir. Müvekkilimiz de Beşiktaş Savcıları gibi her belge ve bilgiyi araştırmadan doğru kabul etmiş olsaydı, şimdi suçsuz bir Üsteğmen ve Yarbay vatan haini olarak cezaevinde olacaklardı.”

‘Çürük’ çetesinden cezaevinde yatıyor

Hava Askeri Savcı Albay Zeki Üçok, geçen yıl Ağustos ayında İstanbul’da “sahte çürük çetesi”ne üye olmak ve yağmaya azmettirmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddiaya göre çete, askere gitmek istemeyen zengin ya da ünlü kişilere sahte çürük raporları sağlıyordu. Örgütün “arazi yolsuzluğu, rüşvet, yağma yöntemiyle haksız ekonomik çıkar sağlama” suçlarına da karıştığı ileri sürüldü. Çete üyeleri arasında, Karargâh Evleri soruşturmasını yürüten Askeri Savcı Ahmet Zeki Üçokile birlikte 2 emekli astsubay, 1 emekli binbaşı, 3 hayat kadını, Asker Alma Daire Başkanlığı’nda (ASAL) görevli iki sivil memur da bulunuyordu.