Dell bilgisayarları 'kedi çişi' kokuyor

Dell firmasının dizüstü Lattitude 6430u bilgisayarından alan müşteriler ''kedi çişi'' kokusundan şikayetçi oldu. Dell ise kokunun kesinlikle biyolojik nedenlerden kaynaklanmadığını ve hiçbir sağlık riski oluşturmadığını açıkladı.

Firma, problemin imalat süreci ile bağlantılı olduğunu ve ''halledildiğini'' söylüyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dell'in iş dünyasını hedef alan yüksek nitelikli bilgisayarıyla ilgili şikayetler ilk olarak Haziran ayında gündeme getirilmişti. Bu zaman zarfında şikayetler dinmek bilmedi. Dell'in internetteki destek forumunda bir kullanıcı, ''Daha yeni aldığıım Lattitude 6430u şahane çalışıyor. Ama kedi kumu gibi kokmasa! Gerçekten çok kötü!'' diye yazıyor.

Kedilerin günahı yok



Aynı forumda şikayetini dile getiren bir diğer kullanıcı ilk önce kendi kedisinin tatsız bir şaka yaptığını sanmış. Ama kokunun bilgisayardan geldiğini anlayınca dükkana gidip yenisiyle değiştirdiğini söyleyen Hoteca rumuzlu kullanıcı, ''Ama yeni bilgisayarda da aynı koku vardı, iş müşterilerimin yanında çıkarmaya utanıyorum çünkü öylesine kesif bir koku ki...'' diyor.

Forumda, evlerindeki kedileri haksızca suçladıklarını söyleyen başka kullanıcılar da var.

Dell'in teknik ekibi bu şikayetler karşısında ilk etapta dizüstü bilgisayarın havalandırma deliklerine basınçlı hava verilmesini salık verse de şikayetler durmadı.

Eylül ayında Malioz rumuzlu bir Dell müşterisi firmanın internet forumunda kokunun bilgisayarın plastik bölümlerinde kullanılan bir polimerden kaynaklanıyor olabileceğini söyleyerek insan sağlığına bir risk teşkil edip etmediğinin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

'Sağlık riski oluşturmuyor'

Konuyu soruşturan Dell mühendisleri, kokunun kedi çişi ya da başka bir biyolojik unsurdan kaynaklandığı yönündeki şüpheleri tamamen bertaraf ettiler.

Dell, bilgisayarlardaki kokunun bir sağlık riski de oluşturmadığı garantisi veriyor. SteveB adlı mühendisin forumda yayımlanan mesajında, ''İmalat süreciyle alakalı olan bu problem artık halledilmiştir ve yeni bir 6430u alırsanız aynı sorunla karşılaşmayacaksınız.'' deniyor.

Dell, ''kokulu'' bilgisayarların geri gönderilerek sorunlu parçaların değiştirilebileceğini söylüyor.