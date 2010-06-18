'Delillerin karartılması diye bir sürecin sona erdiği anlaşıldı'

T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çetin Doğan ve İlhan Cihaner’in tahliyesi ve Kandil Dağı’ndan gelen PKK’lıların tutuklanması hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu Ankara'da katıldığı temel atma töreninde Org. Doğan ve Başsavcı Cihaner'in tutukluluklarının sona ermesi ile ilgili, "Yargı kararlarına saygı duyulmalı, delillerin karartılması diye bir sürecin sona erdiği anlaşılıyor" dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batıkent Kültür ve Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Çetin Doğan ve İlhan Cihaner’in tahliye edilmesi ile ilgili, hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini ifade ederken, “Eğer serbest bırakılıyorsa, bunun mutlaka bir gerekçesi vardır. Demek ki, delillerin karartılması diye bir sürecin sona erdiği anlaşılıyor” dedi.



Ekim ayında Kandil Dağı’ndan gelen PKK’lıların dün tutuklanması ile ilgili olarak da, hükümeti suçlayan Kılıçdaroğlu, “Neden, gelirken pişmanlık yasasından yararlanmadıklarını söyledikleri halde hiçbir işlem yapmadı. Yapılan bir çifte standart. Zamana ve zemine göre politika oluşturmaya çalıştılar. Geldikleri yerde duvara tosladılar. Bu yapılan işlemin doğru olmadığı kanısındayım” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi tarafından yaptırılan Batıkent Kültür ve Ticaret Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Tören öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Kandil Dağı ile Mahmur Kampı’ndan geçen ekim ayında Türkiye’ye gelen PKK'lıların dün tutuklanmasından sonra Kürt açılımının sona erdiğine yönelik iddiaların sorulması üzerine, Kılıçdaroğlu, bu sorunun muhatabının Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtirken, şunları söyledi:



“Neden, gelirken pişmanlık yasasından yararlanmadıklarını söyledikleri halde hiçbir işlem yapmadı. Aradan belli bir süre geçtikten sonra yeni mi akılları başlarına geldi? Böyle bir işlemin içine girdiler. Dolayısıyla yapılan bir çifte standart. Zamana ve zemine göre politika oluşturmaya çalıştılar. Geldikleri yerde duvara tosladılar. Bu yapılan işlemin doğru olmadığı kanısındayım.”





Org. Doğan ve Başsavcı Cihaner'in tahliyesi



Orgeneral Çetin Doğan ve Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in bugün tahliye edilmesi ile ilgili yöneltilen soruyu şöyle yanıtladı:



“Yargı kararlarına herkesin saygı duyması lazım. Eğer serbest bırakılıyorsa, bunun mutlaka bir gerekçesi vardır. Demek ki, delillerin karartılması diye bir sürecin sona erdiği anlaşılıyor. Zaten yargılama süreci devam ediyor. Yargılama sürecine hepimizin saygı göstermesi lazım.”





