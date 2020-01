'Delil olmasa operasyon yapılmazdı'

T24

'BANKA SOYMAKTAN FARKI YOK'



'REYTİNG OLAYINDA SINIFTA KALDILAR'



Yapımcı Acun Ilıcalı, operasyonlarla uzaktan yakından alakaları olmadığı halde, böylesi bir usulsüzlüğün yapılması durumunda kendi emeklerinin de çalınmış olacağı ihtimaliyle konunun kendilerini de ilgilendirdiğini belirtti.Ilıcalı, ortada bir emek olduğunu söyleyerek, ''Eğer bir sahtekarlık yapılmışsa, bizim emeğimiz çalınmış demektir'' ifadelerini kullandı.Ortada hiçbir şey yokken bilgi ve belge olmadan polisin bu tarz bir operasyon yapmayacağını vurgulayan Acun Ilıcalı, şunları kaydetti:''Ortada bir delil ya da operasyonu gerektirecek bir unsur illaki vardır. Burada unutulmaması gereken bir nokta var, bu işte temiz ve lekesiz olanlar mağdur durumdalar. Eğer birinin reytingi yükseltilmişse, diğerininki de düşürülmüş demektir, bu da bizim emeğimizin çalınması demek. Polisin görevi bir şekilde bizim mağduriyetimizi engellemek. O yüzden operasyonları sonuna kadar destekliyorum.''Ilıcalı böyle bir usulsüzlüğün yapılması durumunda suçluların bir an önce cezalandırılmasını istediklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:''Eğer böyle bir durum olmuşsa, bu konudaki suçluların bir an önce ortaya çıkmasını istiyorum. Ben genelde insanlar hakkında hep iyi şeyler kuran bir insan olduğum için, bu tarz konularda hep kendimi 'Bir şey yoktur' diye konumlandırdım. Fakat bu olayın gerçek olması durumunda, reytinglerde daha yüksek gözükmemiz gerekirken, daha az çıkmışız demektir. Bu da beraberinde haksız kazancı getirir. Haksız kazanç benim için büyük suçtur. Reytingde bir usulsüzlük varsa, bunun benim için banka soymaktan bir farkı yoktur. Mutlaka kanun dışı olan her şey cezalandırılmalı.''Bunlara ilave olarak, hiç kimseye yargısız infaz yapılmaması gerektiğine de dikkati çeken Ilıcalı ''Özellikle altını çizerek söylüyorum, inceleme yapılan şirketler de net bir delil ortaya çıkmadığı sürece yargıya varmak yanlış olur. Olayla ilgisi olmayan hiç kimsenin konuyla ilgili zan altında kalmasını istemem'' dedi.Reyting operasyonunda bazı basın kuruluşlarını eleştiren Acun Ilıcalı, ''Reyting olayında Türk basının bir kısmı tek kelimeyle sınıfta kalmıştır'' dedi.Uzaktan yakından hiçbir şekilde konuyla ilgileri olmadığı halde bazı art niyetli insanların uydurmalarıyla internet gazetelerinin bir kısmında kendileri ile ilgili çıkan haberlerden duyduğu üzüntüyü ifade eden Ilıcalı, sözlerine şöyle devam etti:''İnternet basınını eleştiriyorum. Herhangi bir şekilde polisi arayıp, bir dakikada öğrenilebilecek bir gerçeği araştırmadan 'Acun Medya'nın da bu işlerde adı geçiyor gibi yansıtmak basın etiğine hiçbir şekilde uygun olmayan çok yanlış bir harekettir. Bu tip olaylarda bir olayın gerçeği öğrenilir. Böylesi bir operasyonda basının bu tip yanlış haber yapma lüksü yoktur. Çok üzücü bir şey, çünkü biz Acun Medya olarak hiçbir zaman kanun dışı hiçbir şeyin içinde olmadık ve bunu düşünmedik, bana göre basının benden bir özür borcu var''''Acun Medya'nın aranması sırasında Acun arka kapıdan kaçtı'' gibi söylentilere oldukça şaşırdığını ve güldüğünü ifade eden Ilıcalı, ''İşin garip tarafı, ben olay sırasında Afyon'da çekimdeydim'' dedi.