Deliksiz uykuyla fazla kilolarınızdan kurtulun

Uzmanlar, yeni yaptıkları araştırmaya göre, kesintisiz gece uykusu ile kilolarınızdan kurtulabileceğinizi söylüyorlar.



Amerikan Torasik Derneği'nin 105'inci Uluslararası konferesında sunulan araştırmada, vücut kütle endeksinin az ya da çok olmasının uyku süresinin uzunluğu ve kalitesiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Çalışma süresince, araştırmacılar, kalp sağlığı programına gönüllü katılan 14 hemşirenin uyku, aktivite ve enerji harcamasını analiz ettiler. Her katılımcı, aktigrafi (uyku bozukluğunu tespit etmekte toplam hareketliliği, vücut sıcaklığını, yatış şeklini ve diğer aktivite göstergelerini ölçen) kol bandı taktı.



Zaman Online'ın haberine göre, İnteraktif Kalp Sağlığı Projesi'nden Dr. Arn Eliasson, "Bu verileri az uyuyanlar ve çok uyuyanlar üzerinde değerlendirdiğimizde az uyuyanların vücut kütle endekslerinin 28,3 olduğunu, çok uyuyanların ise 24,5 civarında olduğunu bulduk. Daha az uyuyanlar aynı zamanda daha düşük uyku kalitesine sahipler" dedi.



Dr. Eliasson, daha az uyumanın doğal hormon dengesini bozabileceğini ve bunun da bireylerde daha fazla yemek yemeye yol açabileceğini varsayıyor.



Stres uyku kalitesini ve süresini azaltmada rol oynadığı belirtildi.

