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Sağlık

Deliksiz uyku için ne yemeli, ne yememeli?

ABD California Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, bilim adamları uyku dostu ve düşmanı olan yiyecekleri listeledi

03 Ekim 2012 22:49

Uyku sorunu yaşayanlar ve daha kaliteli bir uyku isteyenler için ABD California Üniversitesi'nde yiyecekler üzerinde kapsamlı bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda uykunun niteliğini değiştiren yiyecekler etki şiddetine göre listelendi.

Yüzlerce gıdayı inceleyen bilim adamları son olarak uykunun niteliğinin önemli ölçüde değiştiren tüm yiyecekleri listeledi ve bunları etki şiddetine göre sıraladı.

Yedi yıllık çalışma sonunda kirazın uykuya en iyi gelen gıda olduğu belirlendi. Bilim adamları uyku dostu yiyecekler arasında kirazın yanı sıra süt, mısır gevreği, muz, hindi eti, tatlı patates ve yasemin çayını vazgeçilmezler olarak açıkladı.

Listenin diğer tarafında, uykudan önce asla yenilmemesi gereken gıdaların başında ise hamburger geliyor. Ekmek arası pişirilmiş kırmızı et gibi yiyeceklerin yanı sıra şarap, kahve, çay, bitter çikolata, enerji içecekleri, köri sosu ve tavuk yatağa girmeden önce yenmemesi gereken gıdalar arasında yer alıyor.

 

Uyumaya yardımcı olan gıdalar

 

Kiraz
Süt
Mısır gevreği
Muz
Hindi eti
Yasemin çayı

 

Uykusuzluğa neden olan gıdalar

 

Kahve
Hamburger
Bitter çikolata
Enerji içeceği
Tavuk
Köri sosu

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