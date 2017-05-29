"Delikanlı gibi çıkın, beni Sözcü'nün sahibi olmakla suçlayın, FETÖ'cü olmakla değil"

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazetesine yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında ayaklama kararı çıkması ve çalışanlarının tutuklanmasını ilişkin olarak "Delikanlı gibi çıkın, beni Sözcü'nün sahibi olmakla suçlayın, gazetecilikle suçlayın, FETÖ'cü olmakla değil" dedi.

Akbay, "Üç FETÖ’cünün iftiralarıyla bana operasyon başlatanların asıl amacı, muhalefetin son kalesi Sözcü’yü yok etmek” dedi ve şunları söyledi:

"Aralarında Feto'nun sağ kolu olan sözde gazeteci Fehmi Koru ve FETÖ'cü tanıkların iddialarıyla bana suçlama yöneltiliyor. Delikanlı gibi çıkın, beni SÖZCÜ'nün sahibi olmakla suçlayın, gazetecilikle suçlayın, FETÖ'cü olmakla değil.

"Başbuğ'a atılan iftiranın aynısı"

"Terör örgütü üyesi olarak suçlanmam, FETÖ ile mücadelenin tükenmişliğini gösteriyor… Daha önce bu ülkede, bir Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terör örgütü lideri olarak suçlandı. Bana atılan iftiranın bundan farkı yok. Muhalefetin son kalesi olan Sözcü'yü susturmak istiyorlar…"