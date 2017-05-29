T24 LogoT24 Logo
Medya

"Delikanlı gibi çıkın, beni Sözcü'nün sahibi olmakla suçlayın, FETÖ'cü olmakla değil"

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay: Asıl amaçları muhalefetin son kalesi Sözcü'yü yok etmek

29 Mayıs 2017 15:08

Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazetesine yönelik 'FETÖ' soruşturması kapsamında hakkında ayaklama kararı çıkması ve çalışanlarının tutuklanmasını ilişkin olarak "Delikanlı gibi çıkın, beni Sözcü'nün sahibi olmakla suçlayın, gazetecilikle suçlayın, FETÖ'cü olmakla değil" dedi.

Akbay, "Üç FETÖ’cünün iftiralarıyla bana operasyon başlatanların asıl amacı, muhalefetin son kalesi Sözcü’yü yok etmek” dedi ve şunları söyledi:

"Aralarında Feto'nun sağ kolu olan sözde gazeteci Fehmi Koru ve FETÖ'cü tanıkların iddialarıyla bana suçlama yöneltiliyor. Delikanlı gibi çıkın, beni SÖZCÜ'nün sahibi olmakla suçlayın, gazetecilikle suçlayın, FETÖ'cü olmakla değil.

"Başbuğ'a atılan iftiranın aynısı"

"Terör örgütü üyesi olarak suçlanmam, FETÖ ile mücadelenin tükenmişliğini gösteriyor… Daha önce bu ülkede, bir Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terör örgütü lideri olarak suçlandı. Bana atılan iftiranın bundan farkı yok. Muhalefetin son kalesi olan Sözcü'yü susturmak istiyorlar…"

ETİKETLER

Sözcü gazetesiBurak AkbayFETÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24