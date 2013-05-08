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Deli: Formda kalmak için herkes ayran içsin

Babası Türk olan Victoria's Secret modeli Xenia Deli, formda kalmak için ayran içtiğini söyledi

08 Mayıs 2013 12:43

Victoria’s Secret mankenlerinden Xenia Deli, Türkiye’nin ünlü mayo markalarından KOM’un 2013 yaz koleksiyonu için objektif karşısına geçti.

Karayipler’deki Turks&Caicos Adaları’nda gerçekleşen çekimlerde kusursuz fiziğiyle herkesi büyüleyen Deli, çekimler sırasında sık sık ayran içti. Seksi model, babasının Türk olduğunu, ayranı ondan öğrendiğini ve çok sevdiğini dile getirdi. Uzun süreli çekimlerde zararlı atıştırmalıklar tüketmek yerine ayran içerek tok kaldığını ifade eden Deli, “Formunu korumak isteyen herkese ayran içmesini tavsiye ediyorum” dedi.

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