'Deli Dumrul' Ukrayna'dan ödülle döndü

Binlerce yıllık Türk destanı ''Deli Dumrul'', Avrupalı eleştirmenlerden tam not aldı. Trabzon Devlet Tiyatrosunun ''Deli Dumrul'' adlı oyunu, Ukrayna'da düzenlenen Karadeniz Kulübü Üçüncü Tiyatro Festivali'nde ''son 3 yılın en iyi oyunu'' seçildi.



Tiyatro sanatçısı Sükun Işıtan'dan aldığı bilgiye göre, ''Deli Dumrul'' isimli yapıt, Homo Ludens (Oynayan Adam) Festival Komitesi tarafından Ukrayna'da düzenlenen Karadeniz Kulübü Üçüncü Tiyatro Festivali'nde sahnelenmek üzere davet edildi. Festival kapsamında sahnelendikten sonra aralarında önemli eleştirmenlerin de bulunduğu seçici kurul tarafından değerlendirmeye alınan eser, ''Yılın En İyi Yapıtı'' ödülü için yarıştı. Ancak eserin üstün başarısı nedeniyle jüri, ''Deli Dumrul'' için daha farklı bir değerlendirmeye gitti ve oyunu ''Son Üç Yılın En İyi Yapıtı'' seçti. Yapıta verilen bu paye nedeniyle ödülün de ismi değiştirilerek ''Grand Prix'' isminin verilmesi kararlaştırıldı.



Bu Trabzon'un başarısı



Işıtan, Ukrayna'nın ekonomik yönden çok güçlü bir ülke olmamasına karşın sanatsal açıdan büyük bir zenginliğe sahip bulunduğunu söyledi. Eserin Trabzon Devlet Tiyatrosu yapımı olmasını da sevindirici bulduklarını belirten Işıtan, ''Bu, şunu ortaya koyuyor, 'tiyatro açısından Ankara, İstanbul, İzmir öndedir, diğer illerde ise sadece tiyatro tanıtılıp sevdirilmeye çalışılır' diye bir kanaat vardır. Elde edilen başarı bu kanının geçerli olmadığını gösteriyor. Bu, Trabzon'un başarısıdır'' dedi.



Oyunun üst yazısız olarak sahnelendiğini, bu nedenle yapıtın anlaşılamayacağından endişe ettiklerini de aktaran Işıtan, daha sonra elde edilen başarıyı da, ''Ukrayna'da eseri üst yazısız olarak izlediler. Ancak daha sonra dediler ki, 'ikinci perdeden sonra hepimiz Türkçe biliyorduk'. Bu, gurur verici bir şey'' sözleriyle özetledi. Işıtan, bunun ''sanatın ortak bir dili'' olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti. Yücel Erten'in rejilerinin tartışılamayacağını belirten Işıtan, bunun yanı sıra genç oyuncuların da başarıyla oyunu sahnelediğini dile getirdi.



Deli Dumrul



Güngör Dilmen'in yazdığı, Yücel Erten'in yönettiği ''Deli Dumrul'' isimli oyunun dekoru Hakan Dündar'ın, kostümleri Sevgi Türkay'ın imzasını taşıyor. Işık düzenini Yüksel Aymaz'ın, müziklerini Babür Tongur'un yaptığı eserin dans düzeni Salima Sökmen'e ait bulunuyor. Fatih Topçuoğlu, Zeynep Ekin Öner, M. Fatih Dokgöz, Şebnem Dokurel, Erşan Utku Ölmez, Sinem Şahin, M. Ceyhun Gen, Elif Şeker Saka, Başak Anat, Ufuk Şener, Aslı Artuk Şener, Kadri Özcan, Şevki Çepa, Birkan Görgün, Duygun Dokgöz ve Duygu Ertan'ın rol aldığı oyun, Dede Korkut söylencelerine dayanarak bin yıl öncesinin Türk kültürünü sahneye taşıyor.



Esere konu olan ''Deli Dumrul'' adlı oyunun konusu şöyle:

''Duha Koca Oğlu Deli Dumrul isminde bir er vardır. Deli Dumrul, kuru bir çayın üstüne köprü yaptırmıştır. Geçenden 30 akçe geçmeyenden döve döve 40 akçe alırdı. Bir gün köprüsünün yayına bir bölük oba yerleşir. Bu obada bir yiğit ölür ve feryatlar üzerine Deli Dumrul atıyla oraya gelir. Feryatların nedenini sorar bir yiğidin öldüğünü öğrenir. Azrail'e kızar ona meydan okur. Onunla dövüşmek için Allah'a yalvarır. Sonra evine döner. Deli Dumrul bir toy düzenler ve bu toyda Azrail gelir. Deli Dumrul ilk başta direnir, Azrail ise ona bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söyler. Deli Dumrul annesine ve babasına gider ama onlar canlarını vermezler. Can bulamadığı için karısına gider. Karısı da onsuz bu hayatın hiç bir önemi olmadığını söyler ve kendi canını vermeye razı olur. Deli Dumrul Allah'a yalvarır ya ikimizin canını al ya da ikimizi de bağışla diye. Bunun üzerine Allah onları bağışlar, 140 yıl ömür verir ve annesinin, babasının canını alması için Azrail'e emir verir. Deli Dumrul ve eşi 140 yıl ömür sürerler.''