Deli dana geri döndü

ABD’nin California eyaletinde bir inekte deli dana hastalığı bulgularına rastlanması ülke çapında panik yaşanmasına neden oldu. ABD tarihinde rastlanılan dördüncü deli dana vakasının insanlar için herhangi bir tehdit içermediğinin açıklanması da kamuoyunu rahatlatmadı. ABD’yle ticaret yapan ülkelerden ilk tepki Güney Kore’den geldi. Güney Kore’nin iki büyük et şirketi, ABD’den gelen tüm et ürünlerini satıştan çektiğini açıkladı. Bu durum, yaşanılan paniğin katlanmasına neden oldu. Hastalığa, Tarım Bakanlığı tarafından mandıralarda yapılan rutin kontroller esnasında rastlanıldı.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, ABD’li sağlık otoritelerinden yapılan açıklamada, ölü bir inekte yapılan taramalarda bulunan hastalık hayvanın gıda amacıyla kullanılmaması nedeniyle hiçbir tehlike içermiyor. Fakat, ABD’li ziraat uzmanı Michael Hanson, bu vakanın endişe verici olduğunu savunuyor. Zira, daha önce ülkede patlak veren deli dana hastalıkları nedeniyle 1997 yılında Gıda ve İlaç Dairesi’nin getirdiği uygulamalar hastalığın yayılmasına olanak sağlayabilir. Çünkü kurum, hastalığı nedeniyle telef edilen hayvanların proteinlerinin yine hayvanların beslenmesi için üretilen gıdalarda kullanılmasına izin veriyor.