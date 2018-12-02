Deli Dalgalar'dan hapishanelere kitap kampanyası: #yeniyıldaözgürlük

Tutuklu ve hükümlülere kitap ulaştırmak için 2008 yılında bir grup gönüllü tarafından kurulan Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi, birlikteliğinin 11. yılında “Geleneksel Yılbaşı Postası”nı 2 Aralık Pazar günü gerçekleştirdi.

Gönüllülerin topladığı yüzlerce kitap, el emeği kartlarla birlikte paketlenerek, hapisteki siyasi tutuklu ve hükümlülere gönderilmek üzere hazırlandı. Mehveş Evin, Ayşegül Tözeren, Belma Fırat, Nalin Öztekin, Mehmet Ergün, Zale Karademir, Rüzgar Ceyda Alpak, Sibel Öz ve Zübeyde Sarı’nın da yer aldığı Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi tarafından hazırlanan kartlara yeni yıla dönük özgürlük dilekleri yazıldı, dayanışma mesajları iletildi.

Gazeteci Mehveş Evin, “Tutuklu gazeteci ve yazarlarla dayanışmak, siyasi gerekçelerle cezaevine konanlara unutulmadıklarını hatırlatmak için bu etkinliğe katıldım. Hep birlikte, bir masanın etrafında buluşmak, kendi kartlarımızı hazırlamak ve kitapları paketlemek bizleri de birbirimize yakınlaştırdı” dedi.

“Dayanışma ile gönderilen bu kitaplar mahpuslara hem umut hem de nefes olacaktır”

Yazar Belma Fırat ise konuya ilişkin “Üç yıldır Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi’nin “Geleneksel Yılbaşı Postası” etkinliğine katılıyorum. Bugünkü etkinlikte yer alan Sibel Öz ve Ayşegül Tözeren’in de dahil olduğu Edebiyat Koğuşu isminde bir oluşumumuz var. Dışarıdaki bir grup yazar içerideki yazarlar ile mektup arkadaşlığı üzerinden bir araya geldik. Hem Deli Dalgalar hem de Edebiyat Koğuşu’muz sayesinde içeride birçok arkadaş edindim. Sınırların bizleri bağlamadığını, karşılıklı olarak birbirimize moral ve dayanışma kudreti vermenin önemini bu dostluklar aracılığı ile yaşayarak öğrendim” diye konuştu.

Gazeteci Zübeyde Sarı ise şunları kaydetti:

“Türkiye’de siyasi atmosferden dolayı dışarda olanlarımızın bile tecrit altında olduğu bir dönemde, hapiste olan hükümlü ve tutukluların neler yaşadığını tahmin etmek çok zor değil. Bu etkinliğin çok değerli olduğunu düşünüyorum çünkü dayanışma bizi ayakta tutacak yegane şey. Dayanışma ile gönderilen bu kitaplar mahpuslara hem umut hem de nefes olacaktır.”

Yazar Ayşegül Tözeren, “Hapiste yazanların yaşadığı yalnızlaşma sadece beton duvarlardan dolayı değil. Onlar yazdıkça, eserlerini okumadan, onların sicillerine bakan kişiler de o beton duvarlara dahildir. Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi, önyargıdan duvarları da yıkıyor” sözlerini kaydetti.

Kampanya 15 Aralık'a kadar devam edecek

Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifinin kurucularından Sibel Öz ise, “2 Aralık buluşması Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifinin 11. yıldönümü etkinliği aynı zamanda. 2008 yılında bu oluşumu kurarken tek dileğimiz bu kadar uzun sürmemesiydi. Ancak yaşanan antidemokratik gelişmeler nedeniyle bu faaliyet 11 yılı buldu ve hapishanelerdeki nüfus da genci yaşlısı, kadını erkeğiyle arttı. Tecrit politikalarının gerilemesi başta hapishanelerden çıkanlar olmak üzere toplumun canlı tepkiler vermesine bağlıdır. Buradan çağrımız hapishanelerle dayanışmanın çoğaltılmasıdır.” şeklinde düşüncelerini ifade etti.

Öz, ayrıca, “15 Aralık tarihine kadar #YeniYıldaÖzgürlük hashtagiyle postalanacak kitapların görsellerinin paylaşılacağını, etkinliğe katılamayanların kendi paketlerini hazırlayarak, gönderebileceğini, sosyal medya üzerinden kampanyaya katılabileceğini” iletti.