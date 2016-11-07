Delhi'de hava kirliliği nedeniyle okullar 3 gün tatil

Hindistan'ın Delhi kentinde yoğun hava kirliliği nedeniyle okullar 3 gün süreyle tatil edildi.

Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, Pazar günkü olağanüstü bakanlar kurulu toplantısının ardından okulların tatil edildiğini söylerken yoğun hava kirliliğiyle mücadele için aldıkları önlemleri de açıkladı.

Önlemler, kentteki tüm inşaat ve yıkım işlerinin 5 gün süreyle durdurulması, anayollara su serpilerek tozların havaya karışmasının engellenmesi, Badarpur kömür santralının 10 günlüğüne kapatılması ve çöplüklerdeki yangınlarla mücadele gibi uygulamaları da içeriyor.

Arvind Kejriwal, Delhilileri zorunlu olmadıkça kentten çıkmamaları konusunda uyardı, mümkünse evden çalışmalarını tavsiye etti.

Kentteki okulların bin 800'ü Cumartesi günü kapatılmıştı.

Delhi hükümetinin bu hamlesi, havadaki insan ciğerinde birikebilen parçacıkların sayısının Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlıklı kabul ettiği üst sınırın 90 katına ulaşmasının ardından geldi.

Hava kirliliği nedeniyle geçen hafta Delhi'de görüş mesafesi 200 metreye kadar inmişti.

Hindistan'ın başkenti Delhi sisle kaplandı

Pazar günü yüzlerine maske takan yüzlerce eylemci, Delhi'deki Jantar Mantar heykelinin önünde toplanarak hava kirliliğini protesto etti. Delhililer sosyal medyada ise #MyRightToBreathe (#BenimNefesAlmaHakkım) etiketiyle paylaşımda bulundu.

Hava kirliliğinin bu seviyeye ulaşmasında birkaç faktörün etkisi bulunuyor.

30 Ekim'de kutlanan Divali Işık Festivali'nde kullanılan çok sayıda havai fişek havaya önemli oranda parçacık bıraktı.

Havaların soğuması nedeniyle yoksul mahallelerde halk, geceleri ısınmak için çöp yakmaya başladı.

Kentin etrafındaki tarım arazilerindeki tarım atıkları da, her ne kadar hükümet tarafından yasaklanmış olsa da, ateşe verildi.

Delhi, "dünyanın en kirli kenti" listesinde Çin'in başkenti Pekin'le liderlik yarışına girmiş durumda.

Delhi hükümeti buna karşı dizel araçları yasaklamak ve tek-çift plaka uygulamasına geçmek gibi önlemler alsa da bunlar yeterli olmadı.

Hindistan'da hava kirliliği en büyük erken ölüm nedeni. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl 620 bin insan hava kirliliği nedeniyle yaşamını yitiriyor.