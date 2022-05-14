Delhi'de ofis binasında büyük yangın: 27 ölü, onlarca yaralı

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Hindistan'ın başkenti Delhi'deki bir ofis binasında çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Yangın, başkentin Mundka banliyösündeki tren istasyonu yakınlarındaki 4 katlı bir binada çıktı. Yangına neyin yol açtığı bilinmiyor.

Cuma akşamüstü saatlerinde çıkan yangın sırasında çekilen görüntülerde itfaiyecilerin üst katlara vinçlerle çıkıp mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığı görüldü. Olay yerine 30'dan fazla itfaiye aracı ve ambulans gitti.

Yangına müdahaleden sorumlu olan Satpal Bharadwaj, "Binadan 27 tane yanmış ceset çıkarıldı ve 20'den fazla insan yaralı kurtarıldı; şu anda tedavi görüyorlar" dedi.

Bharadwaj, yangının çıktığı sırada binada 70 kadar insan bulunduğunu belirtti ve yangın çıkışı bulunmadığı için birçok kişinin dumandan boğularak öldüğünü ifade etti.

Yangının ilk olarak güvenlik kameraları üreten bir şirketin birinci kattaki ofisinde başladığı bildirildi.