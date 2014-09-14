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Politika

Delegelerin üstünü çizdiği Toprak ve Özçelik, başdanışman oldu

CHP'nin 18. Olağanüst Kurultay'ında delegelerden destek bulamayan Murat Özçelik ve Erdoğan Toprak Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanları oldu

14 Eylül 2014 00:30

 CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Parti Meclisi seçimi büyük çekişmelere sahne olmuştu. Partinin dış politkasına yön verecek isim olarak CHP'de PM adayı olan Murat Özçelik, delegelerden yeterli desteği alamamıştı. Benzer bir durum da CHP'li Erdoğan Toprak'ın başına gelmişti. Her iki isim de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanları oldu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM toplantısında yaptığı konuşmada asasör faciasıyla ilgili olarak hükümeti sert dille eleştirdi.

 

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