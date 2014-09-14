Delegelerin üstünü çizdiği Toprak ve Özçelik, başdanışman oldu

CHP'nin 18. Olağanüstü Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

CHP Parti Meclisi seçimi büyük çekişmelere sahne olmuştu. Partinin dış politkasına yön verecek isim olarak CHP'de PM adayı olan Murat Özçelik, delegelerden yeterli desteği alamamıştı. Benzer bir durum da CHP'li Erdoğan Toprak'ın başına gelmişti. Her iki isim de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışmanları oldu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PM toplantısında yaptığı konuşmada asasör faciasıyla ilgili olarak hükümeti sert dille eleştirdi.