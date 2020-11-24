Delaware Eyalet Senatosu'na seçilen ilk trans bireyden kendisine "Sen erkek misin yoksa kız mı?" diye soran vatandaşa yanıt: Ben bir senatörüm

ABD'de yapılan 3 Kasım seçimlerinde Delaware'in 1. Bölgesi'nde Cumhuriyetçi rakibini geçerek Eyalet Senatosu'na seçilen ilk trans birey olarak tarihe geçen Sarah McBride, kendisine sosyal medya üzerinden transfobik mesaj gönderen bir kullanıcıya yanıt verdi.

McBride'ın Twitter üzeriden yaptığı paylaşımda bir kullanıcının kendisine, "Kafam karıştı. Sen erkek misin yoksa kız mı?" diye sorduğu; seçilmiş Demokratın ise, "Ben bir senatörüm" diye yanıt verdiği görülüyor.

McBride, paylaşımını "Umarım bu konuyu açıklığa kavuşturur" yazarak yaptı.