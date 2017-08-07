Del Ponte Suriye Araştırma Komisyonu üyeliğini bırakıyor

BM Suriye Araştırma Komisyonu üyesi Carla Del Ponte desteklenmedikleri için görevinden istifa edeceğini duyurdu. Del Ponte siyasi irade tarafından yalnız bırakıldıklarını ve komisyonun gücü olmadığını ifade etti.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Savaş Suçları Mahkemesi Başsavcısı Carla Del Ponte Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'na yeterli destek verilmemesinden hayal kırıklığı duyduğunu belirterek komisyondaki görevinden ayrılacağını açıkladı. Locarno Film Festivali sırasında İsviçre Haber Ajansına açıklamalarda bulunan Del Ponte, bağımsız komisyonu desteklemek adına siyasi irade gösterilmemesi nedeniyle beş yıl önce başladığı görevi bırakacağını söyledi.

70 yaşındaki hukukçu komisyonun 'mazeret' niyetine kullanıldığını ve BM Güvenlik Konseyi'nin hiçbir şey yapmadığını belirtti. Del Ponte, "Elimizden hiçbir şey gelmiyor, Suriye'de adalet yok" dedi. Suriye'de işlenen suçların eski Yugoslavya ve Ruanda'dakinden daha feci olduğunu söyleyen Carla Del Ponte, "Suriye için maalesef Savaş Suçları Mahkemesi öngörülmediğini" dile getirdi.

Brezilyalı Paulo Sergio Pinheiro'nun başkanlığını yaptığı 3 üyeli BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nda Amerikalı Karen Koning AbuZayd da görev yapıyor. Komisyon Suriye'deki insan hakkı ihlallerini rapor etmek üzere 2011 yılında kurulmuş, ancak komisyonun çalışmaları şimdiye kadar sonuçsuz kalmıştı.