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Dünya

'Dekstrometorfan'lı öksürük şurupları toplatılıyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklamasında Dekstrometorfan etken maddesinin ölümlere yol açtığı bildirildi

09 Şubat 2013 15:42

Bileşiminde ’Dekstrometorfan’ bulunan öksürük şuruplarının toplatılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’ndan Türk Eczacılar Birliği, İlaç Endüstri İşverenler Sendikası, Türkiye İlaç Sanayicileri Derneği, sağlık ve ilgili ilaç firmalarına ’Çok acele’ koduyla resmi yazı gönderildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) resmi web sitesinde ’Dekstrometorfan’ içeren öksürük şuruplarının kullanımına bağlı ölümler ve ciddi advers etkilerle sonuçlanan olayların görüldüğünu açıkladı.

Türkiye’de üretilen bazı öksürük şuruplarında ve gribal ağrı kesici ilaçların bileşiminde ’Dekstrometorfan’ etkin maddesi kullanılıyor. Uygulamaya göre bileşiminde dekstrometorfan bulunan öksürük şurupları ve ağrı kesiciler kontrole tabi ilaçlar olarak değerlendirilip eczanelerde reçete karşılığı satılabiliyor.

 

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