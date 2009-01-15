Dekoratif çıkartmalar

Brezilyalı dekorasyon firması Diz Decor tarafından tasarlanan bu çıkartmalar, evinizi yada işyerinizi bambaşka bir havaya büründürecek.



Üstelik, uygulandığı yeri adeta baştan aşağı değiştiren bu çıkartmalarda desen yada konu sıkıntısı da yok. İstediğiniz bir resmi yada fotoğrafı, çizimi duvarınıza uygulamanız mümkün.



Bir çıkartma yaklaşık 200 dolara maloluyor ama kendi işimi kendim yaparım derseniz bu rakamı çok daha aşağı çekebilirsiniz. Kendi hazırladığınız deseninizi bir baskı merkezlerinde çok daha uygun fiyata bastırarak duvarınıza kendiniz de uygulayabilirsiniz.

