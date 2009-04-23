Dekorasyonun pembe hali

Pembenin hangi tonunu seçerseniz seçin işin sırrı doğru kombinasyonlarda yatıyor



Romantik ve yumuşak etkiler yaratan pembe, evin her odasında kullanılabilir. Evim dergisi size dekorasyonda pembe kullanmanın sırlarını yazıyor.



* Dekorasyonda pembeyi fazla vurgulamadan kullanmak istiyorsanız yalnızca aksesuar ve kumaş seçimlerinde uygulayabilirsiniz.



* Odanızda pembe etkisini hissetmek için pastelden, vişneye kadar rengin tüm tonlarını bir arada kullanabileceğiniz seçimler yapabilirsiniz.



* Pembe, farklı kombinasyonlar uygulanabilen ve odak noktası yaratabilen çok yönlü bir renktir. Onu, kızınızın odasında masalsı bir atmosfer yaratmanın dışında da kullanabilirsiniz.



* Pastel pembeyi, huzurlu ve dingin bir ortam için yemek odası ve banyoda, koyu pembeyi dramatik ve modern etkiler için salon ve yatak odasında tercih edebilirsiniz.



Koyu pembe



Yaşam alanlarınızda çarpıcı tonlar kullanmaktan hoşlanıyorsanız koyu pembeyi seçebilirsiniz. Bej, kahve ve bordo gibi renklerle birlikte kullanarak dengeleyebilirsiniz. Seçenekler arasına açık meşe ya da ceviz mobilyalar ve beyaz ahşap zemin döşemesini eklemeyi de unutmayın.



Şeker pembe



Pembenin en zor tonu olan şeker pembesi ile dikkat çekici bir atmosfer yaratılabilir. Yapmanız gereken tek şey dekorasyonu dengelemek için mobilyada beyazı tercih etmek. Çiçek desenleri, keten ya da koton dokumalar ve açık renkli bir halı ile şeker pembesinin kadınsı yönü ortaya çıkar.



Pastel pembe



Pastel pembenin en sık kullanıldığı yer hiç kuşkusuz yatak odası. Bebe mavisi, uçuk yeşil, lila ve kremle kombinleyerek kendiniz için romantik ve dingin; çocuğunuz içinse masalsı ve huzurlu bir ortam yaratabilirsiniz. Coco ve sisal gibi hasır dokulu halılar ve kayın ya da akça ağaç gibi açık tonlarda mobilyalar doğru seçimler.



Çingene pembe



Renk paletinin en yakıcı tonu olan çingene pembesi kırmızı ve turuncu ile birlikte kullanıldığında çarpıcı ve iştah açıcı bir atmosfer yaratır. Koyu ceviz parke, modern mobilyalar, metal aksesuarlar ve bol desenli tekstil seçimleri ile farklı bir tarz yaratabilirsiniz.



Çikolata kahvesi ile çok yakışıyor



Storlar için kullandığınız fuşya pembeyi perdelerde bej ile birlikte kullanabilirsiniz. Beyaz duvar ve zemin, rengin daha çok ön plâna çıkmasını sağlıyor. Dekorasyonu tamamlamak için abajur başlıklarınız için çingene pembesi ve aksesuarlarınız için beyazı tercih edebilirsiniz.







