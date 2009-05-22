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Yaşam

Dekorasyon tarzınızı belirleyin

Evinizin vazgeçilmez öğeleri aksesuarları doğru yerde, doğru miktarda ve doğru şekilde kullanarak dekorasyon tarzınızın ana yönünü belirleyebilirsiniz.

22 Mayıs 2009 03:00

Evinizin vazgeçilmez öğeleri aksesuarları doğru yerde, doğru miktarda ve doğru şekilde kullanarak dekorasyon tarzınızın ana yönünü belirleyebilirsiniz.

Evim dergisinin haberine göre, bir mekânın havasını yenilemek için hesaplı ama bir o kadar da stil katacak bir çözüm arıyorsanız bunu doğru aksesuarlarla yakalayabilirsiniz.

Başlarken

Doğru aksesuar seçmek için fazla zaman harcamanız gerekmese de bazen bu size ekstra bir iş gibi görünebilir.

Bunun için:

* Öncelikle odayı gözünüze fazla görünen tüm eşyalardan temizleyin ve sadeleştirin.
* Aksesuar seçiminiz için bir ana renk ve odak noktası yaratacak alanlar belirleyin.
* Seçtiğiniz aksesuarların bazılarını bir arada kullanarak küçük gruplar oluşturun.
* Aksesuarlar için yer belirlerken vurgulamak istediğiniz noktayı ön plâna çıkarın.

Tarzınıza göre seçimler

* Vintage: Eski bir radyo, nostaljik film posterleri ve klasik formlu renkli cam vazolar.
* Etnik: Kırmızı orkideler, etnik desenli porselen yer vazoları, Çin işi teapotlar, kâğıt fenerler.
* Kır evi: Deniz kabukları, beyaz ahşap biblolar, krem rengi koton yastık ve koltuk örtüleri.
* Pop: Metal biblolar, kübik formlu kırmızı ya da siyah vazolar, modern tablolar.

3 ipucu

* Aksesuar seçerken tarzınızın dışına çıkmamaya özen gösterin.
* Tüm seçimleri aynı anda yapmak yerine tek tek seçip satın alın ve bir araya getirin.
* Aksesuarlarınızdan sıkılırsanız kaldırıp atmak yerine önce yerlerini değiştirin.

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