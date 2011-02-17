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''DEKOLTE''YE SAVCILIK İNCELEMESİ KONYA (A.A)

17 Şubat 2011 15:40

-''DEKOLTE''YE SAVCILIK İNCELEMESİ KONYA (A.A) - 17.02.2011 - Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Selçuk Üniversitesi (SÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarıyla ilgili inceleme başlattı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Prof. Dr. Çeker'in çeşitli basın yayın organlarında yer alan sözleri üzerine inceleme kararı aldı. Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Okudan da YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'ın talimatıyla Prof. Dr. Çeker hakkında inceleme başlattıklarını bildirmişti. 

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