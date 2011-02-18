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Politika

''DEKOLTEYE'' BAKAN TEPKİSİ ANKARA (A.A)

18 Şubat 2011 18:25

-''DEKOLTEYE'' BAKAN TEPKİSİ ANKARA (A.A) - 18.02.2011 - Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarıyla ilgili, ''Tacizin tek sebebi olarak kılık kıyafeti göstermek ya da kılık kıyafetin arkasına sığınmak doğru bir şey değil'' dedi. Kavaf, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun (USAK) ''Türkiye'de Aile, Kadın ve Çocuk'' konulu konferansına katıldı. Bakan Kavaf, konferansın soru cevap bölümünde, USAK Bilim Kurulu Başkanı İhsan Bal'ın Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in açıklamalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı. Hayatın akışı içinde insanın nerede nasıl giyineceğine dair bir adap, usul olduğunu belirten Kavaf, ''Sadece Türkiye'de değil tüm dünyada bu böyledir ama onun dışında tacizin tek sebebi olarak kılık kıyafeti göstermek ya da kılık kıyafetin arkasına sığınmak doğru bir şey değil'' dedi.

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