Dekoder ile gelin 3700 espri var

Cem Yılmaz'ın anne ve babası da davetliler arasındaydı.

A.R.O.G'un' galası önceki akşam Kanyon Alışveriş Merkezi içindeki Cinebonus'ta yapıldı. Galaya ünlü isimler akın ederken, senarist, yönetmen ve oyuncu Cem Yılmaz film gösterimi öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yılmaz sözlerine, Ankara sokaklarında tezgah açan korsan DVD satıcılarının 'A.R.O.G.' filmi diye 'Ankara oyun havaları' yüklü CD satmasını ti'ye alarak başladı. "Sadece korsan satmak değil, almak da tuhaf hareket. Korsan, alanla veren arasındadır. Normal insanlar zaten almaz" diyen Yılmaz, küfürlü esprileri yüzünden eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: "Cinsel tabanlı espriler yaptığım doğru ama bunu çok alt seviyelerde görmek mümkün değil. Bu filmde de bazı espriler var ki bunu anlamak da bir olay. Anlamak için dekodere ihtiyaç duyulabilir."9 milyon dolara çekilen 'A.R.O.G'da 3 bin 700 esprinin bulunduğunu ve çok güzel tepkiler aldığını söyleyen ünlü şovmen, filmin üç aydan fazla vizyonda kalacağına inandığını ve üçüncüsünü de çekebileceğini belirtti. 2004 yılında çekilen 'G.O.R.A'nın devamı olan 'A.R.O.G'da Cem Yılmaz'ın yanısıra Ozan Güven, Özkan Uğur, Nil Karaibrahimgil, Zafer Alagöz, Özge Özberk ve Hasan Kaçan da rol alıyor. 'A.R.O.G' bugün Türkiye, Almanya, Hollanda, Belçika, İsviçre, Avusturya, Danimarka, İngiltere ve Fransa'da vizyona girdi.Cem Yılmaz galaya sevgilisi Cansu Dere ile katıldıDerin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Nil Karaibrahimgil, "İlk sinema deneyimim bu film oldu" deyince araya giren Yılmaz, "Nil bizi kandırdı! Bize bir sinema filminde oynadığını söylemişti" dedi. Ardından söze giren Karaibrahimgil ise, "Yolladığım CV'mde bir filmde oynadığımı yazmıştım" dedi.