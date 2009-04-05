Deklanşöre umut için basıldı

Show TV ve TOÇEV 'Yaşasın okulumuz' diye yola çıkmıştı. Dile kolay, 200 okul onarıldı, 16 bin 500 çocuğa ulaşıldı. Şimdi yeni bir proje yolda. O miniklerin umutları görüntülendi. Fotoğraflar yine onlar için satışa sunulacak



Türkiye 'Yaşasın Okulumuz' kampanyası ile 5 yıl önce tanıştı. Show TV ve TOÇEV 'Gelin Türkiye'de onarılmamış köy okulu kalmayana kadar çalışalım' sözü ile yola çıkmıştı. Bakanlığın da desteği ile bugüne dek 200 okul onarıldı, 16 bin 500 çocuğa, çağdaş koşullarda eğitim imkanı sunuldu. Ve şimdi bu iki kurum yeni bir projeye imza atıyor: Yüzümüz umuttur. Show TV Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep K. Gönenç ve TOÇEV Başkanı Ebru Uygun, yeni projeleri olan 'Yüzümüz umuttur'u ALEM dergisine anlattı.



Bayülgen de katıldı



Buna göre, Türkiye'nin çok özel 6 fotoğrafçısı, proje için makinelerle işe koyuldu. Bennu Gerede, Nihat Odabaşı, Okan Bayülgen, Serdar Bilgili, Tahsin Aydoğmuş, Tamer Yılmaz, 'Yaşasın Okulumuz' kampanyasıyla onarılan okulların öğrencilerini görüntüledi. Miniklerin yüzlerindeki mutluluk ve umut ifadelerini yakalayan sanatçıların eserleri 22 Nisan'da Taksim Meydanı'nda sergilenecek. Hilton Convention Center'da düzenlenecek galada ise fotoğraflar satışa çıkarılacak. Ayrıca fotoğrafçı ve fotoğrafların hikayelerinden oluşan 'Yüzüm Umuttur' kitabı, kartpostal ve posterleri de sergi süresince satılacak, elde edilecek gelir yine miniklerin geleceğe umutla bakması için harcanacak.